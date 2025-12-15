DOLAR
Nusaybin Sınır Kapısı Açılınca İhracat ve Döviz Girişi Artacak

Nusaybin Sınır Kapısı'nın açılmasıyla ihracat ve döviz girişinde büyük artış beklentisi; yetkililer kapının hızlı açılmasını talep ediyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:28
Mardin’in Nusaybin Ticaret Odası Başkanı Mahsum Özmen ile gümrük yetkilileri, Nusaybin Sınır Kapısı’nın açılmasının bölge ekonomisine ve ülke ihracatına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Mahsum Özmen: Kapının açılması döviz girişi demek

Mahsum Özmen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamasını olumlu karşıladıklarını ifade etti. Özmen, "İnşallah en yakın zamanda, hızlandırılmış bir şekilde Nusaybin Sınır Kapısının açılmasını istiyoruz. Bölgeye çok katkı sağlayacağına ve ülkemiz için çok büyük bir gelir oluşturacağına inanıyoruz. Bugün bölgeye baktığımız zaman, Suriye için gereken bütün malzemeleri Türkiye’den tedarik edebiliriz. Bu da ne demek, ülkemize döviz gelecektir ve ekonomimize büyük bir katkı sağlayacaktır. Bugün Nusaybin Sınır Kapısının açılması demek, ülkeye döviz getirmek demektir. Ticaretle uğraşan insanlarımızın çoğu Nusaybin Sınır Kapısının açılmasını bekliyor. Eğer Nusaybin Sınır Kapısı açılırsa, bugün biz üreticiyiz, Türkiye üretici bir devlettir. A’dan Z’ye kadar bütün malzemeleri Suriye’ye satabiliriz. İnsanlar heyecanla, Nusaybin Sınır Kapısının açılmasını bekliyor. İnşallah kardeş kapı olarak yaptığımız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yaptığı kapı kardeş kapı olarak kalacaktır. Buna inancımız tamdır. Nusaybin Sınır Kapısının açılacağına inanıyoruz ve hükümetimizden beklentimiz şudur, en kısa zamanda, hızlı bir şekilde Nusaybin Sınır Kapısının açılmasını istiyoruz" dedi.

Gümrük yetkilisinden 10 katı artış öngörüsü

Gümrük yetkilisi Bilal Kök, sınır kapısının açılması halinde Nusaybin ihracatında ciddi artış beklediklerini belirtti. Kök, "Eğer açılırsa en az on katı daha fazla olur. Bugün 100 araç gönderiyorsak, açıldığında günde bin araç olur. Çünkü Mardin’deki bütün bölgeler buradan giriş çıkış yapmak durumunda kalacak. Şu anda sadece iç gümrük olarak araçlarımız girip tekrar buradan çıkış yapıyor. Yurt dışına gitmiyor buradan" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, hem ticaret odası hem de gümrük yetkilileri Nusaybin Sınır Kapısı’nın açılmasının bölge ekonomisine ve ülke ihracatına önemli döviz girdisi sağlayacağını vurguluyor ve açılışın hızlandırılmasını talep ediyor.

