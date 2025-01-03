DOLAR
35,36 -0,1%
EURO
36,42 -0,17%
ALTIN
3.021,9 -0,03%
BITCOIN
3.412.568,21 0,91%

Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Euro'da Son Durum

İstanbul serbest piyasada dolar 35,37 TL, avro ise 36,30 TL'den işlem görürken, BIST 100 endeksi 10.018,85 puana yükseldi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 13:26
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Euro'da Son Durum

Piyasalarda Gün Ortası Bilgileri

İstanbul serbest piyasada dolar, 35,3730 liradan, avro ise 36,3040 liradan satılmaktadır. Akşam saatleri itibarıyla Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,58 artış göstererek 10.018,85 puana ulaştı.

Endekste Günlük Değişim

Dün, 9.961,34 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi, güne %0,29 artışla 9.990,42 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla, endeks önceki kapanışa göre 57,51 puan artışla 10.018,85 puana yükseldi. Gün içerisinde endeks, en düşük 9.990,42, en yüksek 10.064,95 puanı gördü.

Endeks Gruplarındaki Değişim

Günün ilk yarısında, sanayi endeksi %0,56, teknoloji endeksi %0,84, mali endeks %1,14 ve hizmetler endeksi %1,03 değer kazanmıştır. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı değer kazanırken, 31'i değer kaybetmiştir. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Anadolu Efes ve Akbank yer alıyor.

Uluslararası Piyasalardaki Son Gelişmeler

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 2.654 dolara gerileyerek %0,2 düşüş gösterdi. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,4 kayıpla 75,5 dolardan işlem görmektedir.

Saat 13.00 itibarıyla, avro/dolar paritesi 1,0290, sterlin/dolar paritesi 1,2410 ve dolar/yen paritesi 157,24 düzeyinde bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'da Ekonomik Durgunluk İşsizlik Rakamlarını Artırıyor
2
Büro Personeli Maaşları 2024: Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Kazanıyorlar?
3
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Euro'da Son Durum
4
Borsa İstanbul'da Armada Gıda Gong Töreni Gerçekleşti
5
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişe Geçti
6
FAO: Küresel Gıda Fiyatları 2024'ü Düşüşle Kapattı
7
Antalya 2024'te Rekor Turist Sayısına Ulaştı: Rusya ve Almanya Liste Başında

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor