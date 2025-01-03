Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Euro'da Son Durum

Piyasalarda Gün Ortası Bilgileri

İstanbul serbest piyasada dolar, 35,3730 liradan, avro ise 36,3040 liradan satılmaktadır. Akşam saatleri itibarıyla Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,58 artış göstererek 10.018,85 puana ulaştı.

Endekste Günlük Değişim

Dün, 9.961,34 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi, güne %0,29 artışla 9.990,42 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla, endeks önceki kapanışa göre 57,51 puan artışla 10.018,85 puana yükseldi. Gün içerisinde endeks, en düşük 9.990,42, en yüksek 10.064,95 puanı gördü.

Endeks Gruplarındaki Değişim

Günün ilk yarısında, sanayi endeksi %0,56, teknoloji endeksi %0,84, mali endeks %1,14 ve hizmetler endeksi %1,03 değer kazanmıştır. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı değer kazanırken, 31'i değer kaybetmiştir. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Anadolu Efes ve Akbank yer alıyor.

Uluslararası Piyasalardaki Son Gelişmeler

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 2.654 dolara gerileyerek %0,2 düşüş gösterdi. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,4 kayıpla 75,5 dolardan işlem görmektedir.

Saat 13.00 itibarıyla, avro/dolar paritesi 1,0290, sterlin/dolar paritesi 1,2410 ve dolar/yen paritesi 157,24 düzeyinde bulunuyor.