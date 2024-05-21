Sadece 22.000 TL’ye tapu sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak tapu fiyatlarında en dibi yayınladı

Milli Emlak 22 bin TL'ye arsa satışlarına başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 BİN TL'YE ARSA SATIŞI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Yerköy ilçesinde 3 arsa, 2 tarla, 1 ham arazi satışlarının başladığını duyurdu. Satışlar için ihaleler 16 Mayıs saat 11:00'de yapılacak. Yerköy ilçesinde yer alan arsa büyüklükleri 4 bin 280 metrekare, 5 bin 519 metrekare, 10 bin 490 metrekare olarak hesaplandı. Garanti ücretleri 22 bin TL ile 53 bin TL aralığında değişecek. Yozgat ilinde yer alan arsalar da 110 bin TL ile 265 bin TL aralığında değişecek ve müşterilere 8 eşit taksit fırsatı verilecek.





Eskişehir Mahmudiye ilçesinde yapılacak satışlar da 21 Mayıs tarihinde saat 10:30'da yapılacak. 3 tane arsa satışı 8 taksitle yapılacak ve 161 bin TL'den başlayan geçici ücretler sunulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Milli Emlak Genel Müdürlüğü devlete ait taşınmaz mal yönetimi ve satışlarından sorumludur. Aynı zamanda kamuya ait arazi ve bina kiralanması, satılması ve değerlendirmelerini de yapar. Kamu kurumlarına ait olan gayrimenkul kiralanması, satış gibi işlemler de kurum tarafından yapılabilir. Arsa satışlarıyla ilgili detaylı bilgiler Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.