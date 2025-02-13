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Sevgililer Günü Rezervasyonlarında Büyük Artış!

Sevgililer Günü haftasında Türkiye'deki rezervasyonlar, geçen yıla göre %25-30 oranında arttı. Kapadokya yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:51
Sevgililer Günü Rezervasyonlarında Büyük Artış!

Sevgililer Günü ile Turizmde Hareketlilik

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, 14 Şubat tarihinin bu yıl cuma gününe denk gelmesiyle birlikte Türkiye’deki turizm rezervasyonlarında önemli bir hareketlilik yaşandığını açıkladı. Sevgililer Günü haftasındaki rezervasyon taleplerinin geçen yıla oranla %25-30 arttığını belirten Günaydın, bu durumun özellikle yurt içi ve yurt dışı tatil rotalarına duyulan ilgiyi artırdığını ifade etti.

Popüler Destinasyonlarda Yüzde 100 Doluluk

Günaydın, özellikle Kapadokya gibi popüler turistik bölgelerde otel doluluk oranlarının %100’e yaklaştığını vurguladı. Yakın lokasyonlarda, Uludağ, Kartepe ve Maşukiye gibi yerlere yönelik gün birlik veya hafta sonu konaklamalarının talep gördüğünü söyledi. Sevgililer Günü ile örtüşen etkinliklerin yer aldığı bölgelerin de ilgi çektiğini kaydetti.

Yurt Dışı İlgi Patlama Yaşadı

Günaydın, yurt dışı seyahat taleplerinin de yükseldiğini belirterek, Paris, Roma, Prag, Barselona ve Budapeşte gibi şehirlere olan talebin arttığını söyledi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahat imkanı sunan Balkan turlarının da büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Sevgililer Günü Turu Fiyatları

Sevgililer Günü ve izleyen hafta sonu itibarıyla, yurt içinde düzenlenen turların fiyatlarının kişi başı 750 TL'den başlayarak, 20.000 TL'ye kadar değiştiği belirtildi. Yurt dışı turlarında ise fiyatların kişi başı 2.600 TL'den başlayıp, 50.000 TL'ye kadar çıkabileceği aktarıldı.

Güvenli Tatil Önerisi

Vatandaşlara güvenli bir tatil için TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri üzerinden organize olmaları önerildi. Davut Günaydın, bu sayede seyahat planlarının daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılabileceğini dile getirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, açıklamalarda...

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, açıklamalarda bulundu.

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