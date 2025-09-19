Spot Doğal Gaz: 1000 m³ Referans Fiyat 14 bin 274 lira 92 kuruş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 274 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 12 milyon 861 bin 470 lira oldu. Bu tutar, önceki gün açıklanan 11 milyon 301 bin 102 lira seviyesinin üzerindeydi.

Dün piyasada gerçekleştirilen gaz ticaret miktarı 901 bin metreküp olarak kaydedildi.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 988 lira 67 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 561 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye Giriş ve Piyasa Arzı

Türkiye'ye dün 113 milyon 724 bin 494 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 113 milyon 460 bin 721 metreküp olarak kayıtlara geçti.