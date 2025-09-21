Spot elektrik fiyatları: Yarına en yüksek 3 bin 400, en düşük 1000 lira

Spot elektrik piyasasında fiyatlar yarın için belirlendi

İşlem hacmi ve saatlik fiyatlar açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak tespit edildi.

Veriler, spot elektrik piyasasında işlem hacminin bugün düne göre yüzde 103 artarak 1 milyar 819 milyon 211 bin 13 lira seviyesine çıktığını gösteriyor.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00-21.00 döneminde 3 bin 400 lira, en düşük ise saat 12.00'de 1000 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 683 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 707 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 389 lira 99 olarak kayıtlara geçti.