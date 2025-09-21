Spot elektrik fiyatları: Yarına en yüksek 3 bin 400, en düşük 1000 lira

Gün öncesi piyasada elektriğin megavatsaat fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400, en düşük 1000 lira; işlem hacmi yüzde 103 artarak 1 milyar 819 milyon 211 bin 13 lira oldu.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 14:36
Spot elektrik fiyatları: Yarına en yüksek 3 bin 400, en düşük 1000 lira

Spot elektrik piyasasında fiyatlar yarın için belirlendi

İşlem hacmi ve saatlik fiyatlar açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak tespit edildi.

Veriler, spot elektrik piyasasında işlem hacminin bugün düne göre yüzde 103 artarak 1 milyar 819 milyon 211 bin 13 lira seviyesine çıktığını gösteriyor.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00-21.00 döneminde 3 bin 400 lira, en düşük ise saat 12.00'de 1000 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 683 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 707 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 389 lira 99 olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat: 14 bin 461 lira 73 kuruş
2
Spot elektrik fiyatları: Yarına en yüksek 3 bin 400, en düşük 1000 lira
3
Aydın Fen Lisesi'nden Yapay Zeka Tabanlı Epilepsi İçin Güvenli Video Filtresi
4
AB, Hindistan ile Bu Yıl Anlaşma Hedefliyor — von der Leyen'in Ticaret Planı
5
Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 1 milyon 15 bin 581, Tüketim 1 milyon 18 bin 679 megavatsaat
6
Orman Kanunu Yönetmelik Değişikliği Madencileri Memnun Etti — Hasan Yücel
7
Türk Mitolojisinden İlham Alan 'Olpamis' Oyunu, Küresel Pazara Açılıyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü