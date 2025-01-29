Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Dün itibarıyla spot doğal gaz piyasasında bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 343 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bu dönemde toplam işlem hacmi 24 milyon 972 bin 60 lira oldu. Bir önceki günün işlem hacmi ise 17 milyon 177 bin 456 lira olarak kaydedilmişti.

Piyasa Verileri ve Gaz Miktarları

Spot doğal gaz piyasasında, dünkü işlemlerde gaz ticaret miktarı 2 milyon 44 bin metreküp olarak gerçekleşti. Ayrıca, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 960 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 726 lira 52 kuruş olarak açıklandı.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 244 milyon 839 bin 918 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 245 milyon 192 bin 866 metreküp olarak kayıtlara geçti.