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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Açıklandı

Spot elektrik fiyatları, yarın için en yüksek 2.989, en düşük 1.851,29 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:23
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Açıklandı

Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarının Belirlenmesi

Yarın için belirlenen elektrik fiyatları, spot piyasada bir megavatsaat elektrik için en yüksek 2.989 lira, en düşük ise 1.851 lira 29 kuruş olarak kaydedildi.

İşlem Hacmi Düşüş Göstermekte

Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin açıkladığı verilere göre, gün içerisinde spot elektrik piyasasında işlem hacmi %5,9 oranında azalarak 1 milyar 798 milyon 122 bin 255 lira seviyesine geriledi.

Fiyatların Gün İçerisindeki Değişimi

Yarın için gün öncesi piyasada, 00.00 saatinde bir megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 2.989 lira olarak belirlenirken, en düşük fiyat 06.00 ve 07.00 saatlerinde 1.851 lira 29 kuruş olarak tespit edildi.

Ayrıca, gün öncesi fiyatların aritmetik ortalaması 2.615 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalaması ise 2.628 lira 53 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

Bugünkü Fiyatlar

Bugün itibarıyla spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3.000 lira, en düşük ise 2.050 lira olarak belirlenmiştir.

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