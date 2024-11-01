Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Açıklandı

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1425 lira olarak kaydedildi.

İşlem Hacmi ve Fiyat Araştırmaları

Bugün, spot elektrik piyasasında işlem hacmi dünkü verilere göre yaklaşık yüzde 1,5 azalış göstererek 1 milyar 416 milyon 178 bin 792 lira olarak belirlendi.

Gün Öncesi Fiyatlar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için maksimum 3 bin lira olarak saat 08.00 ile 17.00-21.00 arasında tespit edilirken, minimum fiyat 12.00'de 1425 lira oldu.

Bu kapsamda gün öncesi piyasa verilerine göre bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 501 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 508 lira 52 kuruş olarak hesaplandı.

Günlük Fiyat Değişimleri

Bugün için ise spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşükse 1424 lira 99 kuruş olarak belirlendi.