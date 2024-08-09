Stellantis'ten Michigan'daki Fabrikasında Büyük İşten Çıkarma

Stellantis'in Michigan'daki Fabrikasında İşten Çıkarma Dalgası

Otomotiv devi Stellantis, Ram 1500 Classic kamyonetinin üretimini durdurma kararı alarak, Michigan'daki tesisinde 2.450 çalışanın işine son vereceğini açıkladı.

Üretim Dönüşümü ve Vardiya Değişiklikleri

Stellantis, yeni Ram 1500'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte mevcut üretim hattının bu yıl sonunda kapanacağını bildirdi. Bu karar, Warren Kamyon Montaj Fabrikası'ndaki iş gücünün de etkilenmesine yol açtı.

Açıklamada, fabrikanın çalışma modelinin değişerek, iki vardiyadan tek vardiyaya geçeceği belirtilirken, diğer operasyonlarının Jeep Wagoneer üretimi için iki vardiya sistemine devam edeceği ifade edildi.

İşten Çıkarmaların Zamanlaması

Ram 1500 Classic'in üretiminin sona ermesiyle birlikte, işten çıkarmaların ekim ayı itibarıyla başlaması beklenmekte. Stellantis, bu süreçte etkilenen çalışanlar için gerekli destekleri sunmayı hedeflemekte.