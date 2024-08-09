Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Stellantis'ten Michigan'daki Fabrikasında Büyük İşten Çıkarma

Stellantis, Ram 1500 Classic'in üretiminin sona ermesi nedeniyle Michigan'daki fabrikasında 2.450 çalışanı işten çıkaracak.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 23:01
Stellantis'ten Michigan'daki Fabrikasında Büyük İşten Çıkarma

Stellantis'in Michigan'daki Fabrikasında İşten Çıkarma Dalgası

Otomotiv devi Stellantis, Ram 1500 Classic kamyonetinin üretimini durdurma kararı alarak, Michigan'daki tesisinde 2.450 çalışanın işine son vereceğini açıkladı.

Üretim Dönüşümü ve Vardiya Değişiklikleri

Stellantis, yeni Ram 1500'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte mevcut üretim hattının bu yıl sonunda kapanacağını bildirdi. Bu karar, Warren Kamyon Montaj Fabrikası'ndaki iş gücünün de etkilenmesine yol açtı.

Açıklamada, fabrikanın çalışma modelinin değişerek, iki vardiyadan tek vardiyaya geçeceği belirtilirken, diğer operasyonlarının Jeep Wagoneer üretimi için iki vardiya sistemine devam edeceği ifade edildi.

İşten Çıkarmaların Zamanlaması

Ram 1500 Classic'in üretiminin sona ermesiyle birlikte, işten çıkarmaların ekim ayı itibarıyla başlaması beklenmekte. Stellantis, bu süreçte etkilenen çalışanlar için gerekli destekleri sunmayı hedeflemekte.

İLGİLİ HABERLER

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı