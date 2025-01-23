Tarife Kontenjanı Uygulaması Ayçiçeği Üreticisini Rahatlattı

Tarife Kontenjanı Uygulaması Ayçiçeğinde Fiyatları Artırdı

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, 2024 üretim sezonunda yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı açılmasının ürün değerini artırdığını açıkladı.

Kırbiç, aji kapanı uygulamasının yerli üretimi teşvik ettiğine dikkat çekti. Bu uygulamanın, Türk çiftçisinin ürününü koruması açısından büyük faydalar sağladığını belirten Kırbiç, "Tarife kontenjanına göre sanayici ve tüccar, ülke içerisindeki yerli üretimden aldığı ürün miktarı karşılığında devletimizin belirlediği oranda yurt dışından vergisiz ya da düşük vergi oranıyla ayçiçeği veya ham yağ getirme hakkına sahip oluyor. Böylece sanayici ve tüccar piyasada alıcı konumuna geçiyor," dedi.

Kırbiç, tarife kontenjanı uygulamasının en son 2011 yılında gerçekleştirildiğine işaret etti.

Fiyatlar Yükseldi

Geçtiğimiz yıl ayçiçeği hasadına başlandığında ton başına 13 bin 500 lira olarak belirlenen fiyatların, uygulama ile birlikte 20 bin liraya kadar yükseldiğini ifade eden Kırbiç, "Uygulama, ayçiçeğinde üretim sürekliliği ve uygun fiyat oluşumu açısından önemli bir etki yarattı," şeklinde konuştu.

Kırbiç, Adana bölgesinde hasadın başlamasıyla birlikte fiyatların 13 bin 500 lira ile 15 bin 300 lira arasında oluştuğunu, üreticiyi memnun etmediğini belirtti. Tarife kontenjanı uygulamasına geçilmesiyle Trakya Birlik olarak 44 yağ oranlı ayçiçeği için ton başına 20 bin lira fiyat belirlediklerini aktaran Kırbiç, yakın zamanda 1.500 lira artışla fiyatın 21 bin 500 lira seviyesine çıkarıldığını duyurdu.

Sonuç olarak, tarife kontenjanı uygulaması ayçiçeği üretiminin sürekliliğini sağlarken, bu sürecin çiftçilere ekonomik fayda sağladığını vurguladı. Kırbiç, bu uygulamanın hayata geçirilmesinde emeği geçen bakanlara ve Cumhurbaşkanına teşekkür ederek, gelecekte de uygulanmaya devam etmesini umduğunu belirtti.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, 2024 üretim sezonunda yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı açılmasının ürünü değerlendirdiğini belirtti. Kırbiç, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.