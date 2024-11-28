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TBB'den Sahte Döviz Açıklaması: Kontroller Artırıldı

Türkiye Bankalar Birliği, sahte döviz banknotlarıyla mücadele kapsamında kontrollerin artırıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:11
TBB'den Sahte Döviz Açıklaması: Kontroller Artırıldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), son zamanlarda artış gösteren sahte döviz banknotlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla atılan adımlar detaylandırıldı.

TBB, "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellemeleri yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Duyurunun devamında, bankacılık sektörünün ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalıştığına dikkat çekilerek, "Ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli çalışmaların kısa sürede tamamlanması amacıyla hassasiyetle çalışmaktadır" denildi.

Bu açıklama, piyasalarda artan sahte döviz banknotlarıyla ilgili endişeleri gidermeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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