TBMM KİT Komisyonu'nda TÜBİTAK Marmara Teknokent'in 2021-2022 Hesapları Gündemde

TBMM KİT Komisyonu'nda TÜBİTAK Marmara Teknokent Hesapları İncelendi

TÜBİTAK Marmara Teknokent AŞ'nin 2021 ve 2022 yılı hesapları, TBMM KİT Komisyonu'nda detaylı olarak görüşüldü. Komisyon toplantısında TÜBİTAK Başkanı ve Marmara Teknokent AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın önemli bilgiler paylaştı.

Şirket Sermayesi ve Faaliyet Rakamları

Aydın, komisyondaki sunumunda şirketin sermayesinin 45 milyon 750 bin lira olduğunu belirtti. Marmara Teknokent çatısı altında toplam 223 firmanın faaliyette bulunduğunu ve yaklaşık 4 bin personelin istihdam edildiğini ifade etti. Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde şu an itibarıyla tamamlanan 961 ve devam eden 300 AR-GE projesi yer almakta.

Geçen yıl Marmara Teknokent'te faaliyet gösteren firmaların elde ettiği 380 milyon dolar ciro ve 105 milyon dolar ihracat rakamları dikkat çekti.

Gıda İnovasyon Projesi ve Destek Programları

Prof. Dr. Aydın, Gıda İnovasyon Deneyim Ağı Projesi ile bölgede gıda sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir bir model oluşturduklarını, 41 firma ve 11 kamu kurumunun aktif katılımıyla sektörel işbirliklerinin güçlendirildiğini vurguladı. Ayrıca, KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı gibi kurumlarla işbirliği içinde 145 destekli projenin hayata geçirildiğini aktardı.

Marmara Teknokent'te geliştirilen AR-GE ürünleri için toplam 308 ulusal patent başvurusu yapıldığı ve 199 patentin tescillendiği kaydedildi. Bununla birlikte 30 uluslararası patent başvurusu yapılmış olup 18 patentin tescili tamamlanmıştır.

Girişimcilik Ekosistemine Yenilikçi Destek

Aydın, Marmara Teknokent'in girişimcilik ekosistemine IDEA incubation adı altında inovatif fikirlere destek olduğunu belirterek, Gıda Temalı Kuluçka Merkezi ile gıda sektöründeki aktörler için bir iletişim ağı oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Bu çerçevede, 90 firma kuluçka programı kapsamında yer almakta ve öncelikli gruplara yönelik stratejiler geliştirilmekte.

Prof. Dr. Aydın, Marmara Teknokent’in Türkiye’nin teknoloji geliştirme bölgeleri potansiyelini artırdığını, 2022 yılında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi'nde teknoparklar arasında 6. sırada yer aldığını dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan da yaptığı konuşmada, yatırımları teşvik etmeye devam edeceklerini belirterek Marmara Teknokent'in hem Türkiye'nin hem de Bakanlıklarının ileri teknoloji üssü olmaya devam edeceğini ifade etti.

TÜBİTAK Marmara Teknokent AŞ'nin 2021-2022 dönemi hesapları, TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü. TÜBİTAK Başkanı ve Marmara Teknokent AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın (ortada), komisyonda konuştu.

TÜBİTAK Marmara Teknokent AŞ'nin 2021-2022 dönemi hesapları, TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü. TÜBİTAK Başkanı ve Marmara Teknokent AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın (ortada), komisyonda konuştu.