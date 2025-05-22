TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Tahminleri ve Sıkı Para Politikası

2025 ve 2026 İçin Enflasyon Tahminleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı sonu için enflasyon tahminlerinin %24 olarak korunduğunu ve 2026 yıl sonu içinse %12 olarak belirlediklerini açıkladı. Karahan, enflasyonun 2027 yılında %8'e düşmesinin ardından orta vadede %5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedeflediklerini vurguladı.

Küresel Korumacı Eğilimler ve Dış Talep

Karahan, düzenlediği bilgilendirme toplantısında, küresel ticaretin artan korumacı eğilimlerinin büyüme görünümünün üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğunu ifade etti. Bu nedenle dış talep varsayımlarını önemli ölçüde aşağı yönlü güncellediklerini belirtti.

Gıda Fiyatları ve Revizyonlar

Gıda fiyatlarına ilişkin tahminlerde, işlenmemiş gıda kaynaklı bir artış yaşandığını kaydeden Karahan, 2025 yılı için bu değişikliğin tahminlerini 0.5 puan yukarı çektiğini açıkladı. Ayrıca, petrol ve ithalat fiyatlarında yapılan güncellemelerin de enflasyon tahminini %0.1 artırdığını belirtti.

Para Politikası ve İhtiyatlı Durum

Enflasyon görünümünde kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikasının süreceğini yineleyen Karahan, yurt içi talebin zayıflığının kritik bir unsur olduğunun altını çizdi. İhtiyatlı duruşun, enflasyonu istikrarlı şekilde gerileteceğine dair umut verici açıklamalar yaptı.

Gelecek Öngörüleri ve İşbirliği

Karahan, para ve maliye politikalarının artan eşgüdümünün dezenflasyon sürecine katkı sağladığını belirtti. Hem politika faizinin oluşturulmasında hem de enflasyon beklentilerinin yönetilmesinde dikkatli bir yaklaşım sergileneceğine dikkat çekti.

Sonuç ve Hedefler

Karahan, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah için fiyat istikrarının ön koşul olduğunu ifade ederek, dezenflasyon sürecinde gerekli adımları atmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşma yaptı.