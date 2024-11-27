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TCMB Başkanı Karahan: Enflasyondaki Düşüşle Beklentiler İyileşecek

TCMB Başkanı Karahan, para politikası duruşunun yanında enflasyon düşüşünün beklentileri iyileştirmeye devam edeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:52
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyondaki Düşüşle Beklentiler İyileşecek

TCMB Başkanı Karahan'dan Önemli Açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan, para politikasındaki kararlı duruşlarının yanı sıra manşet enflasyondaki düşüş nedeniyle beklentilerdeki iyileşmenin devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Karahan, enflasyonun düşüş eğiliminde olmasının piyasa dinamiklerine olumlu yansıyacağını vurguladı ve bu durumun ekonomik istikrar açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Bu açıklamalar, Türkiye ekonomisinde para politikasının etkinliğinin arttığını ve enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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