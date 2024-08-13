TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı

TCMB Tarafından Belirlenen Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 15.30'da güncel döviz kurlarını açıkladı. İşte veriler:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|33.4928
|33.5532
|33.4694
|33.6035
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.0527
|22.1965
|21.9513
|22.3297
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.8965
|4.9205
|4.8931
|4.9319
|1
|EURO
|36.5968
|36.6627
|36.5711
|36.7177
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|42.7862
|43.0092
|42.7562
|43.0737
Çapraz Kurlar
Not:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.5152
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|6.8296
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.8672
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.53
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|1.3734
Yukarıdaki veriler TCMB'nin belirlediği güncel kurlar olup, döviz işlemlerinde geçerlidir.