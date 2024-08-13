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TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı

TCMB, 15.30 itibarıyla güncel döviz kurlarını duyurdu. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:44
TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı

TCMB Tarafından Belirlenen Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 15.30'da güncel döviz kurlarını açıkladı. İşte veriler:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 33.4928 33.5532 33.4694 33.6035
1 AVUSTRALYA DOLARI 22.0527 22.1965 21.9513 22.3297
1 DANİMARKA KRONU 4.8965 4.9205 4.8931 4.9319
1 EURO 36.5968 36.6627 36.5711 36.7177
1 İNGİLİZ STERLİNİ 42.7862 43.0092 42.7562 43.0737

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur
1 ABD DOLARI 1.5152
1 AVUSTRALYA DOLARI 6.8296
1 DANİMARKA KRONU 0.8672
1 İSVİÇRE FRANGI 10.53
1 İSVİÇRE FRANGI 1.3734
Not: Yukarıdaki veriler TCMB'nin belirlediği güncel kurlar olup, döviz işlemlerinde geçerlidir.

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