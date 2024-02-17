THY otobüs biletinden ucuza uçak bileti satıyor! İki güne özel fiyatı kaçırmayın

Türk Hava Yolları, seyahat tutkunları için cazip bir fırsat sunan yeni bir kampanya başlattı. 15-16 Şubat tarihlerinde alınacak biletlerle 1 Mart-4 Nisan arasındaki seyahatler için başlayan fiyatlarla, Economy Class uçuşlarda yer alabilirsiniz.

Kampanya kapsamında, İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi, tek yön ve direkt uçuşlarda geçerli olacak. Ancak, KKTC Ercan Havalimanı'na yapılan uçuşları kapsamıyor. Bu avantajlı fiyatlar sadece Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen tarifeli seferlerde geçerli olacak; Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.





Kampanya kapsamında sunulan EcoFly paketindeki fiyatlar 799 TL olarak belirlendi. Ayrıca, ExtraFly paketinde İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatları için 1.179 TL, PrimeFly paketinde ise 1.249 TL olarak belirlenen ücretlerle seyahat edebilirsiniz. Diğer yurt içi uçuşlarda ExtraFly paketinde 1.129 TL, PrimeFly paketinde ise 1.189 TL fiyatlarla bilet alabilirsiniz.

Kampanya kapsamında toplamda 48.000 adet koltuk sunulacak. Seyahat severlere sunulan bu fırsatla, Türk Hava Yolları yolcularına ekonomik ve avantajlı bir seyahat deneyimi yaşama imkanı tanıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, belirtilen tarihlerde biletlerini alarak uygun fiyatlarla Türkiye'nin farklı şehirlerine seyahat etme şansını elde edebilirler.