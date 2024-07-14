TMSF, FETÖ bağlantılı 94 şirketin müsadere kararını aldı! Mülkiyet Hazine'ye geçti

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı şirketlere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ'yle bağlantılı 94 şirketin müsadere kararını alarak mülkiyetlerini Hazine'ye devretti. TMSF'nin kayyım olarak görev yaptığı şirketlerin durumu, büyüklüğü ve satış işlemleri hakkında detaylar şöyle:



TMSF'NİN KAYYIMLIK YAPTIĞI ŞİRKETLERİN DURUMU

TMSF, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Türkiye genelinde 694 şirkete kayyım olarak atandı. Bu şirketler, enerji, inşaat, madencilik, mobilya ve tekstil gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor. Ayrıca, 82 şirkete pay kayyımı ve 93 gerçek kişinin mal varlıklarına da kayyım atandı.

Hakimlik ve mahkeme kararlarıyla TMSF'nin kayyım olarak atandığı 643 şirketin kayyımlık kararı kaldırıldı. TMSF, kayyım olarak görev yaptığı 97 şirketin tasfiye ve sicilden terkine ilişkin hazırlık işlemlerini başlattı ve 34 şirketin tasfiye işlemlerini tamamlayarak ticaret sicilinden terkin etti.

MÜLKİYETİN HAZİNE'YE GEÇMESİ

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından TMSF'nin kayyım olarak atandığı 94 şirket için müsadere kararı verildi. Bu kararların kesinleşmesiyle birlikte şirketlerin mülkiyeti Hazine'ye geçti. Bu kapsamda, Erciyes Anadolu Grubu şirketlerine ilişkin satış süreçleri de kademeli olarak devam ediyor. Satış ilanları Resmi Gazete, ulusal gazeteler ve TMSF internet sitesinde yayımlanarak yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisine sunuluyor.

ŞİRKETLERİN PERFORMANSI VE BÜYÜME ORANI

TMSF'nin kayyım olarak görev yaptığı 694 şirketin aktif büyüklüğü, Fon'a devir tarihleri itibarıyla 39,5 milyar lira iken, bu rakam 31 Mart 2024 itibarıyla yüzde 271 büyüyerek 146,5 milyar liraya ulaştı. Şirketlerin öz kaynak toplamı da yüzde 262 artışla 17,5 milyar liradan 63 milyar liraya çıktı. Şirketlerin cirosu geçen yıl sonunda 123,3 milyar lira, kârı ise 10,09 milyar liraya ulaştı.

TMSF yönetimi altındaki şirketlerde halihazırda 26 bin 914 kişi istihdam ediliyor. Bu durum, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Şirketlerin faaliyetlerine devam etmesi ve büyüme oranları, hem istihdam hem de ekonomik katkı açısından olumlu bir tablo sunuyor.

