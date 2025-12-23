Toroslar EDAŞ'tan Hatay'a 52,3 milyon TL'lik enerji güvenliği projesi

Toroslar EDAŞ, Antakya'da deprem sonrası yeniden inşa edilen bölgelerde başlatılan ticari projeler ve yeni yerleşim alanları için enerji altyapısını kapsamlı bir planlama ile güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, 2025 yılı yatırım planı kapsamında Hatay genelinde 1,82 milyar TL bütçe ayırırken, yılın ilk 11 ayında yapılan 1,2 milyar TL'lik bakım çalışmalarıyla birlikte toplamda 3 milyar TL'yi aşan projeleri hayata geçirdi.

52,3 milyon TL'lik kritik yatırım

Toroslar EDAŞ, Antakya ilçesinde enerji arz güvenliğini artırmak amacıyla 52,3 milyon TL tutarındaki yatırımı başlatıyor. Bu kapsamda büyük ölçekli yeni yerleşim alanları ve ticari yapılar için alternatif besleme hattı kurulacak. Böylece şehir merkezinde yapımı tamamlanmak üzere olan yaklaşık 45 bin konut ve 8 bin ticari alanın enerji arzı, olası arıza ve kesintilere karşı daha dayanıklı hale geliyor.

Hatay Valiliği koordinasyonu ve güzergâh

Proje, Hatay Valiliği koordinasyonunda yürütülüyor. Çalışma kapsamında Haraparası Mahallesi'ndeki dağıtım merkezi ile Güzelburç Mahallesi'ndeki dağıtım merkezi arasında primer ring hat inşa edilecek.

İl genelinde güçlendirme çalışmaları

Toroslar EDAŞ, Antakya (Güzelburç, Haraparası, Dikmece-Gülderen), Samandağ (Merkez, Tekebaşı, Meydan, Uzunbağ, Fidanlı, Tomruksuyu) ve İskenderun (Gediksaray, Denizciler, Akçay) mahallelerinde yürüttüğü projelerle enerji altyapısını güçlendiriyor. 2025 yılında Antakya, Samandağ ve İskenderun ilçelerine yaklaşık 650 milyon TL'lik bütçe ayrılarak, bu mahallelerde 251,5 milyon TL'yi aşan yatırımlarla yeni yerleşim ve ticari alanların enerji ihtiyacı karşılanıyor.

Yetkili açıklaması ve takvim

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, projeyle ilgili olarak, "Hatay’da yeni gelişen yerleşim alanlarının artan enerji taleplerini kesintisiz ve güvenli şekilde karşılamak için altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu projeler ile bölgenin enerji arz güvenliğini artırarak, hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Projelerin hayata geçirilmesinde verdikleri destek için, başta Valimiz Mustafa Masatlı olmak üzere Hatay Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederim" dedi.

Projeye ait çalışmaların 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Toroslar EDAŞ, Hatay genelinde sürdürülen bu ve benzeri yatırımlarla bölgenin enerji kalitesini ve sürekliliğini artırmaya devam ediyor.

