DOLAR
42,83 -0,03%
EURO
50,69 -0,61%
ALTIN
6.178,89 -1,23%
BITCOIN
3.758.364,32 0,71%

BEBKA Aralık Yönetim Kurulu Bursa’da Toplandı — SoGreen ve Kırsal Kalkınma Görüşüldü

BEBKA Aralık Yönetim Kurulu Bursa'da toplandı; 2022 Kırsal Kalkınma raporu, 2026 SoGreen geri ödemeli destek programı ve Yerel Kalkınma Hamlesi ele alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:47
BEBKA Aralık Yönetim Kurulu Bursa’da Toplandı — SoGreen ve Kırsal Kalkınma Görüşüldü

BEBKA Aralık Yönetim Kurulu Bursa’da toplandı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Aralık ayı Yönetim Kurulu toplantısı, Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy başkanlığında ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız ev sahipliğinde BEBKA’nın Bursa Hizmet Binasında düzenlendi.

Katılımcılar

Toplantıya; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram katıldı.

Görüşülen başlıca konular

Toplantıda ilk olarak 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programının kapanış raporu sunularak, program kapsamındaki yürütülen faaliyetler, sağlanan destekler ve bölgesel kalkınmaya katkıları Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaşıldı.

Ardından, Türkiye’nin yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında BEBKA tarafından planlanan 2026 Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Geri Ödemeli Finansman Desteği Programı Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunularak görüşüldü. Programın, KOBİ’lerin bölgedeki yeşil dönüşüm ve sosyal kapsayıcılık odaklı yatırımlarını desteklemesi hedefleniyor.

Ayrıca, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında 2025 yılında alınan başvurular ile 2026 yılı yatırım konuları değerlendirmeye alındı.

Kararın önemi

BEBKA Yönetim Kurulu, alınan kararların TR41 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, ajansın kurumsal etkinliğinin artırılmasına ve bölgesel önceliklerin hayata geçirilmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) ARALIK AYI YÖNETİM KURULU ESKİŞEHİR VALİSİ VE...

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) ARALIK AYI YÖNETİM KURULU ESKİŞEHİR VALİSİ VE BEBKA YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN AKSOY BAŞKANLIĞINDA, BURSA VALİSİ EROL AYYILDIZ EV SAHİPLİĞİNDE BEBKA’NIN BURSA HİZMET BİNASINDA DÜZENLENDİ.

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) ARALIK AYI YÖNETİM KURULU ESKİŞEHİR VALİSİ VE...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ TSO Genel Ticaret Fuarı 6-7-8 Şubat 2026'da — Geri Sayım Başladı
2
BEBKA Aralık Yönetim Kurulu Bursa’da Toplandı — SoGreen ve Kırsal Kalkınma Görüşüldü
3
Ali Çandır: Hedef Sürdürülebilir Büyüme, Öncelik Tarım
4
Pegasus Hava Yolları, Chelsea'nin Resmi Havayolu Partneri Oldu
5
Altında Yükseliş Sürüyor: Murat Polat 2026 Beklentisini Açıkladı
6
Amasra TTK'ya 20 Nitelikli İşçi Alımı — Başvurular İŞKUR'da
7
Adlıhan Dere: Yılbaşı Alışverişlerinizi Yerel Esnaftan Yapın

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi