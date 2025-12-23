BEBKA Aralık Yönetim Kurulu Bursa’da Toplandı — SoGreen ve Kırsal Kalkınma Görüşüldü

BEBKA Aralık Yönetim Kurulu Bursa’da toplandı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Aralık ayı Yönetim Kurulu toplantısı, Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy başkanlığında ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız ev sahipliğinde BEBKA’nın Bursa Hizmet Binasında düzenlendi.

Katılımcılar

Toplantıya; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Ayşe Ünlüce, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram katıldı.

Görüşülen başlıca konular

Toplantıda ilk olarak 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programının kapanış raporu sunularak, program kapsamındaki yürütülen faaliyetler, sağlanan destekler ve bölgesel kalkınmaya katkıları Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaşıldı.

Ardından, Türkiye’nin yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında BEBKA tarafından planlanan 2026 Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Geri Ödemeli Finansman Desteği Programı Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunularak görüşüldü. Programın, KOBİ’lerin bölgedeki yeşil dönüşüm ve sosyal kapsayıcılık odaklı yatırımlarını desteklemesi hedefleniyor.

Ayrıca, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında 2025 yılında alınan başvurular ile 2026 yılı yatırım konuları değerlendirmeye alındı.

Kararın önemi

BEBKA Yönetim Kurulu, alınan kararların TR41 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, ajansın kurumsal etkinliğinin artırılmasına ve bölgesel önceliklerin hayata geçirilmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) ARALIK AYI YÖNETİM KURULU ESKİŞEHİR VALİSİ VE BEBKA YÖNETİM KURULU BAŞKANI HÜSEYİN AKSOY BAŞKANLIĞINDA, BURSA VALİSİ EROL AYYILDIZ EV SAHİPLİĞİNDE BEBKA’NIN BURSA HİZMET BİNASINDA DÜZENLENDİ.