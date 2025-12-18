Adana Kozan'da Hindiler Çarşıda Gezdirilerek Satılıyor

35 yıllık üretici "Canavar Ahmet" dikkat çekiyor

Adana'nın Kozan ilçesinde, hindilerin ilçe merkezindeki caddelerde gezdirilerek satışa çıkarılması ilginç görüntüler oluşturuyor. Araçların arasından geçen ve çarşı merkezinde dolaştırılan hindiler, hem ilçe sakinlerinin hem de yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor; trafikte araçlar bile hindilere yol veriyor.

Ahmet Bilgili, 35 yıllık hindi üreticisi ve satıcısı olarak alışılmışın dışında bir yöntemle dikkat çekiyor. Bilgili, hindileri her gün iş hanının bahçesinden çıkarıp cadde cadde gezdirerek görücüye çıkardığını belirtiyor. Doğal ortamda yaylada yetiştirdiği hindileri bu şekilde tanıttığını aktaran Bilgili, talebin özellikle tavuk etine alternatif arayanlardan geldiğini ifade etti.

Bilgili sözlerine şunları ekledi: "Bunlar çiftlik malı değil, doğal yayladan getiriyorum". "35-40 senedir bu işi yapıyorum. 'Canavar Ahmet' lakabıyla tanınırım. Fiyatlar 2 bin 500 liradan başlıyor, 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Hindi eti, tavuğa göre daha fazla protein içeriyor ve kolesterolünün düşük olması nedeniyle tercih ediliyor. Satış yaparken yazdığım manileri de okuyorum."

Esnaflardan Harun Akdoğan ise, "Tavuktan daha lezzetli, pilav üstü çok güzel oluyor. Protein oranı da yüksek" derken, berber Nazım Kurt şunları söyledi: "30 yıldır burada berberim. Her berberin önünden hindi geçmez. Burası Canavar Ahmet’in pazarı, herkes alıştı."

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE HİNDİLERİN ÇARŞIDA GEZDİRİLEREK SATILMASI İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.