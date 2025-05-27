Trendyol ve Castle Investments, Ankara'da Veri Merkezi İçin Anlaşma İmzaladı

Trendyol ve Castle Investments, Ankara Veri Merkezi Projesi İçin Anlaştı

Trendyol ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) önde gelen veri merkezi geliştirme firması Castle Investments, Ankara'da son teknoloji donanımlar ile bir veri merkezi inşa etmek amacıyla işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, **turizm ve spor alanında önemli bir etkinlikte** duyuruldu. BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen 'Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2025' organizasyonunda Trendyol, Körfez bölgesindeki stratejilerini ve gelecek hedeflerini açıkladı.

Proje Detayları ve Hedefler

Projedeki ilk aşama, **2026'nın 3. çeyreğinde** faaliyete geçmeyi hedefliyor ve **48 megavat BT kapasitesine sahip** olacak. Ankara Veri Merkezi tamamlandığında, bölgedeki en büyük ve en gelişmiş tesislerden biri olarak dikkat çekecek. **Uptime Tier III sertifikalı** bu tesis, güvenilirlik ve kesintisiz hizmet sunma konusunda ön plana çıkacak. Merkez, Trendyol'un yerel ve uluslararası müşteri taleplerini karşılamak için dizayn ediliyor.

Yatırım ve Katkılar

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, projenin Türkiye'nin dijital ekosistemine olan güvenlerinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Çetin, bu yatırımla birlikte **yaklaşık 500 milyon dolar** yatırım yapılacağını ve veri merkezi kapasitesinin önemli bir kısmının Trendyol tarafından kullanılacağını kaydetti.

Castle Investments CEO'su Tarek Al Ashram, ortaklığın bölgedeki dijital altyapının geleceği açısından kritik bir adım olduğunu ifade ederek, iki şirketin bilgi birikiminin Ankara Veri Merkezi'ni örnek bir tesis haline getireceğini belirtti.

Türkiye'nin E-Ticaret Hedefleri

Trendyol, Körfez bölgesindeki faaliyetlerine 2023 Ağustos ayında başladı ve 6 ülkede, **3,5 milyon aktif müşteriye** ulaşmayı başardı. 2025 yılı sonuna kadar **4,5 milyon aktif kullanıcıya** ulaşma hedefleri bulunuyor. Trendyol ayrıca, hem Türk üreticilere hem de yerel müşterilere hizmet sunmak için bölgesel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

Trendyol ile Körfez bölgesinin veri merkezi geliştirme alanında önde gelen isimlerinden Tarek Al Ashram'ın kurucusu olduğu Castle Investments şirketi, Ankara'da 48 megavat BT kapasiteli, son teknolojiye sahip bir veri merkezi geliştirmek ve işletmek üzere Dubai'de iş birliği anlaşması imzaladı. Törene TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve BAE-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Komitesi Başkanı Mustafa Varank (sağ 2) da katıldı.

Trendyol ile Körfez bölgesinin veri merkezi geliştirme alanında önde gelen isimlerinden Tarek Al Ashram'ın kurucusu olduğu Castle Investments şirketi, Ankara'da 48 megavat BT kapasiteli, son teknolojiye sahip bir veri merkezi geliştirmek ve işletmek üzere Dubai'de iş birliği anlaşması imzaladı. Törene TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve BAE-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Komitesi Başkanı Mustafa Varank (sağ 2) da katıldı.