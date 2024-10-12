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Türk Akademisyenlerin Yenilikçi Saç Ekim Cihazı

Kocaeli Üniversitesi'nden akademisyenler, yapay zeka destekli yeni bir saç ekim cihazı geliştirdi. Cihaz, saç ekiminde hatalı uygulamaları önlüyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:33
Türk Akademisyenlerin Yenilikçi Saç Ekim Cihazı

Kocaeli Üniversitesi'nden Yenilikçi Cihaz: KE-BOT

Türk akademisyenler, saç ekimi sürecini devrim niteliğinde değiştiren "KE-BOT" adlı yapay zeka destekli cihazı geliştirdi.

Uzman Ekip ve Uzun Süreli Çalışma

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Oğuzhan Urhan ve İstanbul'daki kliniğin medikal direktörü olan Dr. Koray Erdoğan liderliğinde yapılan bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Saç Ekiminde Hataları Önleme

KE-BOT, 360 derece saç analizi yaparak doktorların doğru sayıda ve nitelikte saç kökü almasına olanak tanıyor. Cihaz, saç ekimi öncesi ve sonrasında yapılan analizlerle, seyrekleşme riskini minimize ediyor.

Yurt İçi ve Yurt Dışı İhracat Hedefleri

Prof. Dr. Urhan, Türkiye'nin saç ekim alanında global bir oyuncu olma yolunda adımlar attıklarını belirtti. İlk cihazların İngiltere'ye ihraç edildiği bildirildi, diğer ülkelere de ihracat görüşmeleri devam ediyor.

Teknik Detaylar ve Gelişmiş Analizler

Cihaz, hastaların verileriyle beslenen yapay zeka algoritmaları kullanarak saç köklerinin kalınlığı ve sayısını analiz ediyor. 30-40 mikron kalınlığında saçları ölçebilen sistem, %95 doğrulukla çalışıyor.

Türkiye'nin Potansiyeli

Prof. Dr. Urhan, Türkiye'nin yapay zeka ve yazılım alanında yüksek katma değer üretebileceği potansiyele sahip olduğunu vurguladı. KE-BOT, bu potansiyelin bir örneği olarak geliştirildi.

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka...

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka destekli cihaz geliştirildi. KOÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka...

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka destekli cihaz geliştirildi. KOÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka...

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka destekli cihaz geliştirildi. KOÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Urhan (solda) ve ekibi ile İstanbul'da bir kliniğin medikal direktörü olan Dr. Koray Erdoğan, (sağ 2) saç ekiminde hatalı uygulamaları önlemek için çalışma yürüttü.

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka...

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka destekli cihaz geliştirildi. KOÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Urhan (solda) ve ekibi ile İstanbul'da bir kliniğin medikal direktörü olan Dr. Koray Erdoğan, (sağ 2) saç ekiminde hatalı uygulamaları önlemek için çalışma yürüttü.

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka...

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka destekli cihaz geliştirildi. KOÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Urhan (solda) ve ekibi ile İstanbul'da bir kliniğin medikal direktörü olan Dr. Koray Erdoğan, (sağ 2) saç ekiminde hatalı uygulamaları önlemek için çalışma yürüttü.

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka...

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka destekli cihaz geliştirildi. KOÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Urhan (solda) ve ekibi ile İstanbul'da bir kliniğin medikal direktörü olan Dr. Koray Erdoğan, (sağ 2) saç ekiminde hatalı uygulamaları önlemek için çalışma yürüttü.

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka...

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka destekli cihaz geliştirildi. KOÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Urhan (solda) ve ekibi ile İstanbul'da bir kliniğin medikal direktörü olan Dr. Koray Erdoğan, (sağ 2) saç ekiminde hatalı uygulamaları önlemek için çalışma yürüttü.

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka...

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka destekli cihaz geliştirildi. KOÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Urhan (solda) ve ekibi ile İstanbul'da bir kliniğin medikal direktörü olan Dr. Koray Erdoğan, (sağ 2) saç ekiminde hatalı uygulamaları önlemek için çalışma yürüttü.

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka...

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka destekli cihaz geliştirildi. KOÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Urhan (solda) ve ekibi ile İstanbul'da bir kliniğin medikal direktörü olan Dr. Koray Erdoğan, (sağ 2) saç ekiminde hatalı uygulamaları önlemek için çalışma yürüttü.

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka...

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) saç ekiminde hatalı uygulamaların önüne geçmeyi sağlayan yapay zeka destekli cihaz geliştirildi. KOÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Urhan (solda) ve ekibi ile İstanbul'da bir kliniğin medikal direktörü olan Dr. Koray Erdoğan, (sağ 2) saç ekiminde hatalı uygulamaları önlemek için çalışma yürüttü.

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