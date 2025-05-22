Türk Fındığı Güney Amerika’da Görücüye Çıktı

Türk fındığı, geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen 39. APAS 2025 Uluslararası Süpermarket Fuarı'nda tanıtıldı. Bu önemli etkinlik, 12-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri fuara katılım sağladı. Güney Amerika'nın en büyük ve tek sektörel fuarında, Türk fındığının avantajları ve kullanım alanları, gıda profesyonelleriyle paylaşıldı.

Fuar süresince, fındığın insan sağlığına yararları konusunda bilgilendirme yapılırken, ziyaretçilere 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık ve fındıklı şekerleme mamulleri ikram edildi. Bu uygulama ile fındığın doğrudan çerez olarak tüketiminin yaygınlaştırılması hedeflendi.

Türk fındığı standında ayrıca, ithalatçıların talepleri ve iletişim bilgileri toplandı. İkili görüşmelerle sektördeki çeşitli sorular cevaplandı, böylece Türk fındığının uluslararası pazarda daha da ön plana çıkması amaçlandı.

Türk fındığı, Brezilya'daki 39. APAS 2025 Uluslararası Süpermarket Fuarı'nda tanıtıldı. Sao Paulo'da düzenlenen fuarda, ziyaretçilere kavrulmuş fındık ve fındıklı şekerleme mamulleri ikram edildi.

Türk fındığı, Brezilya'daki 39. APAS 2025 Uluslararası Süpermarket Fuarı'nda tanıtıldı. Sao Paulo'da düzenlenen fuarda, ziyaretçilere kavrulmuş fındık ve fındıklı şekerleme mamulleri ikram edildi.