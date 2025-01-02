Türkiye'den Elektrik Santrallerine 1,7 Milyar Liralık Destek

Türkiye Elektrik İletim AŞ, 1,7 Milyar Lira İle Elektrik Santrallerini Destekliyor

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), kasım ayı için 1 milyar 738 milyon 82 bin 945 lira kapasite ödemesi gerçekleştirecek. Bu destek, toplam 37 elektrik üretim santraline yönelik olacak.

TEİAŞ, kapasite mekanizmasında yer alan santrallere yapılacak ödemelere ilişkin listeyi resmi internet sitesinde yayımladı. Buna göre, kapasite mekanizmasından yararlanmak için başvuran 43 santralden 37'si bu destekten faydalanacak.

Kapasite mekanizması çerçevesinde en yüksek ödemenin 131 milyon 116 bin 853 lira ile Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılması planlanıyor. Bu şirketi 121 milyon 665 bin 806 lira ile Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi takip ediyor.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yaparak ülkenin enerji ihtiyacını güvence altına almayı hedefliyor.