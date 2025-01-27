Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 859 bin 198 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 842 bin 237 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 878 megavatsaat ile saat 20.00'de gerçekleşti. En düşük tüketim ise 31 bin 059 megavatsaat ile saat 06.00'da kaydedildi.

Üretimde Öne Çıkan Kaynaklar

Üretimde ilk sırada yüzde 26,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün ayrıca 17 bin 296 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 335 megavatsaat elektrik ithalatında bulundu.