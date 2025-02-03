Türkiye Limanlarında 2023'te 531,7 Milyon Ton Yük Elleçlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye limanlarında 2023 yılında elleçlenen yük miktarının %2 artışla 531 milyon 737 bin 358 ton olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2024 yılı denizcilik istatistikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, "2024 yılında elleçlenen konteyner miktarının, bir önceki yıla göre %7,8 artarak 13 milyon 529 bin 729 TEU olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl, yurt dışına giden yük miktarının ise bir önceki yıla göre %5 artışla 142 milyon 278 bin 137 ton olarak belirlendiğini aktaran Uraloğlu, yurt dışından Türk limanlarına gelen yük miktarının da %0,4 artarak 257 milyon 136 bin 420 ton ulaştığını belirtti.

2024 yılında deniz yolu ile yapılan yurt dışı yük taşımalarının ise %2 artış göstererek 399 milyon 414 bin 557 ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Aliağa Bölge Liman Başkanlığı, 86 milyon 295 bin 565 ton yük ile en fazla yük elleçlemesine sahip bölgelerin başında geliyor. Bu limanı, 83 milyon 787 bin 739 ton ile Kocaeli ve 68 milyon 563 bin 930 ton ile İskenderun limanları takip ediyor.

Bakan Uraloğlu, geçen yıl limanlarda yapılan deniz yoluyla 69 milyon 64 bin 361 ton transit yük taşımacılığı yapıldığını, kabotajda da 63 milyon 258 bin 440 ton yük taşındığını aktardı. 40'lık konteynerlerin bu dönemde 7,1 milyon ton artış gösterdiğini ekledi. Ayrıca, portland çimento ile diğer yük türlerinin taşınma sıralamasında en fazla paya sahip olduğunu belirtti. Ham petrol, briketlenmemiş taşkömürü ve hurda demir gibi yüklerin de önemli taşıma kalemleri arasında yer aldığını vurguladı.

Limanlardan yurt dışına yapılan yüklemelerde İtalya'nın en fazla taşıma yapılan ülke olduğunu belirten Uraloğlu, deniz yolu ile en çok yük girişinin ise Rusya, ABD ve Mısır'dan olduğunu sözlerine ekledi. Türk bayraklı gemiler ile yurt dışı taşımalarının toplam yük miktarının %7,5