Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün, 910 bin 302 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, tüketim 896 bin 604 megavatsaat olarak kaydedildi. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından sağlanan verilere göre, elektrik tüketiminde en yüksek seviyeye 18.00'de ulaşıldı ve bu süre zarfında 42 bin 580 megavatsaat kullanım gerçekleşti. En düşük tüketim ise 05.00'te 29 bin 948 megavatsaat olarak kaydedildi.

Elektrik Üretimindeki Dağılım

Günlük üretim verilerinin analizinde, elektrik üretiminde en büyük pay, doğal gaz santralleri tarafından sağlandı ve bu oranın %24,9 düzeyinde olduğu görüldü. Bu santralleri, ithal kömür %22,8 ile ve barajlı hidroelektrik santralleri %16,3 ile takip etti.

İhracat ve İthalat Verileri

Dün, Türkiye elektrik ihracatında 16 bin 34 megavatsaat değerine ulaşırken, elektrik ithalatı ise 2 bin 352 megavatsaat olarak belirlendi.