Borsa İstanbul'da DevSecOps Days Başladı: Güvenlik ve Teknoloji Buluşması

Borsa İstanbul'da DevSecOps Days Etkinliği Yapıldı

Borsa İstanbul, teknoloji ve güvenlik alanında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. DevSecOps Days İstanbul, "AI for DevSecOps" teması ile dünya genelinden teknoloji uzmanlarını bir araya getirerek, güvenlik yazılım geliştirme süreçlerini tartışmak amacıyla toplandı.

Gong Töreniyle Açılış Yapıldı

Etkinliğin açılışında gong, Bilişim Teknolojileri (BT) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Serttaş, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Tutam, Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Burcu Doğan Kasacı ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Hasan Yaşar tarafından çalındı.

Güvenlik ve Yapay Zeka Yıldızlarla Tartışıldı

Gong töreni öncesi konuşma yapan Serttaş, günümüzde güvenliğin yazılım geliştirme süreçlerinin ayrılamaz bir parçası haline geldiğini vurguladı. Yapay zekanın hayatın birçok alanında yer aldığını belirterek, "Kod analizinden operasyonel otomasyona kadar her yerde izlerini görüyoruz. Bu yüzden uluslararası uzmanlarla ülkemizin bilgi teknolojisi liderlerini bir araya getiriyoruz," dedi.

Finans Sektöründe Teknolojinin Önemi

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Tutam ise etkinliğin önemine değinerek, "Finans sektöründe bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı bir rastlantı değil. Bu, finans ekosisteminin temel bir ihtiyacıdır," dedi. Tutam, bilgi teknolojilerinin finansal kurumları nasıl dönüştürdüğünü ve müşteri deneyimini nasıl iyileştirdiğini anlattı.

DevSecOps Kültürü ve Yapay Zeka

Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Özer, DevSecOps'un yazılım geliştirme ve güvenliğin entegrasyonunu sağladığını belirtirken, yapay zekanın tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek geliştiricilere stratejik bir odak sağladığını ifade etti. Ancak, yapay zekanın sadece bir araç olduğunu ve nihai kararların her zaman insanlar tarafından verileceğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Burcu Doğan Kasacı, etkinliğin teknolojinin güvenlikle bütünleşik olarak nasıl geliştirilebileceği konusundaki önemini vurguladı.

Dünyanın farklı yerlerinden teknoloji uzmanlarını "AI for DevSecOps" temasıyla buluşturan ve Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen DevSecOps Days İstanbul etkinliğinin açılışında gong çalındı.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın farklı yerlerinden teknoloji uzmanlarını "AI for DevSecOps" temasıyla buluşturan ve Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen DevSecOps Days İstanbul etkinliğinin açılışında gong çalındı. Etkinliğe Bilişim Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Ali Serttaş da katılarak konuşma yaptı.