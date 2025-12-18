Garanti BBVA, Techstars Istanbul’un Ana Partneri Olarak Startup Weekend: Build with AI'de Yer Aldı

Garanti BBVA, Techstars Startup Weekend: Build with AI etkinliğinde aktif rol aldı

Garanti BBVA, Türkiye’de girişimcilik ekosistemini destekleme hedefiyle Techstars İstanbul’un ana partneri olarak 5-6-7 Aralık tarihlerinde düzenlenen Techstars Startup Weekend İstanbul: Build with AI etkinliğinde mentörlük ve jüri desteği sağladı.

Bankanın ekosisteme katkısı

Yaklaşık 20 yıldır girişimcilere yönelik programlarla ekosistemin gelişimine katkı veren Garanti BBVA, Techstars iş birliğiyle bu desteği küresel bir boyuta taşıdığını vurguladı. Banka, Türkiye’nin teknoloji tabanlı girişimcilik alanında küresel bir merkez hâline gelmesi hedefiyle Techstars Global ile ortak çalışmalar yürütüyor.

Etkinlik formatı ve odak: Yapay zekâ

Startup Weekend formatı, katılımcıların üç gün boyunca ekipler kurup fikirlerini prototipe dönüştürdükleri, uzman mentor ve jüri desteğiyle yoğun bir hızlandırma süreci olarak öne çıkıyor. Etkinlik bu yıl "Build with AI" temasıyla İstanbul’da gerçekleşti; program yapay zekâ destekli uygulama ve platform geliştirmeye odaklandı.

Garanti BBVA yöneticisinin değerlendirmesi

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Girişimcilik, Türkiye’nin ekonomik dönüşümünde ve teknoloji odaklı büyüme hedefinde kritik bir konuma sahip. Girişimcilere yol açan, onları cesaretlendiren ve yenilikçi fikirlerin hayata geçmesini sağlayan platformlarda aktif rol almayı çok önemsiyoruz. Türkiye girişim ekosistemi artık küresel rekabette güçlü bir konuma ilerliyor. Techstars’ın Türkiye’ye geliş sürecinin ana partneri olarak girişimcilere yalnızca yerel değil, küresel bir platform sunuyoruz. Biliyoruz ki, Techstars programına katılan girişimlerin yüzde 74’ü ilk üç yılda yatırım alıyor, yüzde 31’i sekiz yıl içinde başarılı bir exit gerçekleştiriyor. Techstars İstanbul gibi güçlü bir organizasyonun parçası olmak, mentörlük ve jüri desteğiyle yer almak, girişimcilik ekosistemine sunduğumuz katkıyı daha da güçlendirdi. Üç gün süren bu yoğun maratonda gençlerin üretkenliklerine ve heyecanlarına tanık olmak bizim için büyük bir ilham kaynağı oldu."

Etkinlik organizatörünün değerlendirmesi

Techstars İstanbul Yönetici Direktörü Bahadır Girtten etkinlik sonrası şunları aktardı: "Techstars Istanbul olarak gerçekleştirdiğimiz ilk Startup Weekend’de, yerel girişimcilik ekosisteminin gücünü ve birlikte üretme kültürünü hep birlikte deneyimledik. 300’ün üzerinde başvuru arasından, sınırlı kontenjanla davet edilen katılımcıların oluşturduğu 23 takımın yalnızca 3 günde ortaya koyduğu projeler, Startup Weekend formatının ne kadar etkili olduğunu açıkça gösterdi. Bu ilk adımı, Türkiye’de girişimciliğin sağlam ve potansiyeli yüksek zemini üzerinde, uzun soluklu ve sürdürülebilir bir ekosistem yolculuğunun başlangıcı olarak görüyoruz."

Program detayları: Eğitimler, mentörlükler ve sunum maratonu

Üç gün boyunca katılımcılar yapay zekâ teknolojilerini kullanarak iş fikirlerini geliştirdi, prototipler oluşturdu ve birebir mentor desteğiyle projelerini olgunlaştırdı. Program kapsamında katılımcılar modern AI geliştirme araçlarını uygulamalı olarak deneyimledi. İngiltere’den gelen The AI Team kurucusu Seth Ward tarafından verilen Vibe Coding eğitimi, yapay zekâ temelli ürün geliştirme konusunda katılımcılara uzmanlık kazandırdı. Etkinlik, 54 saatlik bir maratonun ardından takımların jüri karşısında projelerini sunduğu finalle son buldu.

Kazananlar ve ödüller

Toplam 23 takımın sunumlarının ardından yapılan değerlendirmede ödüller şu şekilde dağıldı: Birincilik ödülünü Healthra projesiyle Cap takımı alırken, ikincilik ödülünü TeachTech projesiyle Umaylab kazandı. Üçüncülük ödüllerini MediShell projesiyle Kaizen ve RoboAtlas projesiyle CoreAI takımları paylaştı. Jüri Özel Ödülü ise BeCore ekibine verildi. Kazanan takımlara sırasıyla 50 bin TL, 30 bin TL ve 20 bin TL değerinde hediye çekleri takdim edildi.

Garanti BBVA’nın Techstars İstanbul iş birliği, yerel girişimcilik ekosistemine sağlanan mentörlük, eğitim ve finansal desteklerle Türkiye’nin teknoloji odaklı büyüme hedeflerine katkı sunmayı sürdürecek.

TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN GARANTİ BBVA, TECHSTARS İSTANBUL'UN ANA PARTNERİ OLARAK, 5-6-7 ARALIK TARİHLERİNDE DÜZENLENEN ‘TECHSTARS STARTUP WEEKEND İSTANBUL: BUİLD WİTH AI' ETKİNLİĞİNDE GİRİŞİMCİLERE MENTÖRLÜK VE JÜRİ DESTEĞİ SUNDU.