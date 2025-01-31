Türkiye'nin Enerji İthalat Faturası Aralık'ta Yüzde 2,3 Artış Gösterdi

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,3 artış göstererek 6 milyar 803 milyon 952 bin dolar oldu. Bu veriler, Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistikleri ışığında belirlenmiştir.

Aralık ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artışla 32 milyar 221 milyon 359 dolar olarak kaydedildi. Bu toplam ithalatın 6 milyar 803 milyon 952 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl aralık ayında bu rakam 6 milyar 652 milyon 82 bin dolar olarak kaydedilmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 2,3 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise, geçen yıla oranla yüzde 14,7 azalarak 2 milyon 476 bin 613 tona düştü.