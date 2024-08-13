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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün elektrik üretimi 1,1 milyon megavatsaat, tüketim ise 1,12 milyon megavatsaat oldu. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:03
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'nin Elektrik Verileri

Dün, Türkiye genelinde günlük elektrik üretimi 1 milyon 115 bin 308 megavatsaat olarak gerçekleşirken, tüketim ise 1 milyon 120 bin 623 megavatsaat olarak kaydedildi.

Tüketim Değişimleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ'den alınan verilere göre, en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 367 megavatsaat ile saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 890 megavatsaat ile saat 07.00'de gözlemlendi.

Üretim Kaynakları ve İhracat

Günlük elektrik üretiminde en yüksek paya sahip olan santraller arasında ithal kömür santralleri %21,3 ile ilk sırada yer alırken, doğal gaz santralleri %20,6 ve rüzgar santralleri %14,3 ile onu takip etti.

Ülke, dünkü işlemlerinde 13 bin 512 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 18 bin 890 megavatsaat elektrik ithalatında bulundu.

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