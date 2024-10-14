Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün 27 Eylül 2023 tarihinde, elektrik üretimi 759 bin 271 megavatsaat olarak kaydedilirken, tüketim 751 bin 408 megavatsaat seviyesine ulaştı. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından yayımlandı.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Dün, en yüksek elektrik tüketimi 20.00'de 36 bin 360 megavatsaat ile gerçekleşti. En düşük tüketim ise 08.00'de 26 bin 376 megavatsaat olarak belirlendi.

Üretim Kaynakları

Günlük üretim verilerine bakıldığında, elektrik üretiminde en yüksek paya sahip olan kaynak ithal kömür santralleri oldu ve bu santrallerin payı %27,9 olarak kaydedildi. Bunu izleyen kaynaklar ise %14,8 ile doğal gaz santralleri ve %14,6 ile linyit santralleri oldu.

İthalat ve İhracat Verileri

Öte yandan Türkiye, dün 11 bin 52 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 3 bin 189 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.