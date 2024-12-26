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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün 1 milyon 8 bin 269 megavatsaat elektrik üretildi ve 993 bin 480 megavatsaat tüketildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 10:00
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün, Türkiye genelinde günlük elektrik üretimi toplamda 1 milyon 8 bin 269 megavatsaat olarak kaydedildi, tüketim ise 993 bin 480 megavatsaat oldu.

Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 137 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 339 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretimdeki Dağılım

Günlük elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 26,7 ile doğal gaz santralleri alırken, ikinci sırada yüzde 23,8 ile ithal kömür santralleri ve üçüncü sırada yüzde 12,3 ile rüzgar santralleri yer aldı.

İhracat ve İthalat

Türkiye dün 16 bin 273 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 1485 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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