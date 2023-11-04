Türkiye'nin kredi risk primi yerlebir oldu

Türkiye'nin 5 yıl süreli kredi risk primi (CDS) 367,52 baz puan ile son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de beklenenden düşük istihdam artışı, ülkedeki işgücü piyasasındaki gerilimlerin azalmaya başladığını gösterirken, düşük tahvil getirileri ve düşük fonlama maliyetleri küresel piyasa risk iştahını zayıflattı, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artıracağı beklentilerini de artırdı.

Diğer taraftan, Fed'in varlık fiyatlarını artırma çabaları sona erebilir. Çünkü 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi 12 baz puan düşerek %4,51'e geriledi.





"Eylül 2021'den bu yana en düşük seviye"

Ayrıca, Türkiye'de fiyat istikrarı ağlamaya yönelik yeni ekonomik yönetim tedbirlerinin kademeli olarak uygulanmasına rağmen, süregelen jeopolitik risklere rağmen Türkiye'nin CDS'si gerilemeye devam ediyor.

Atılan adımlar sonrasında Türkiye'nin CDS'inin 367,52 baz puan derecesine inerek 2021 Eylül ayındna bu güne kadarki en düşük seviye durumunu gördüğü belirtiliyor.