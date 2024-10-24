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Türkiye'nin Makarna İhracatı 9 Ayda 720 Milyon Doları Aştı

Türk makarna sektörü, 2023'ün 9 ayında 720 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:07
Türkiye'nin Makarna İhracatı 9 Ayda 720 Milyon Doları Aştı

Türkiye'nin Makarna İhracatı Yükseliyor

TİM Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, makarna sektörünün iç ve dış ticareti ile her yıl 2 milyar dolarlık ekonomik değer yarattığını bildirdi.

Tiryakioğlu, "Yılın 9 ayında 720 milyon dolar tutarında makarna ihracatı yaptık. Ortalama birim fiyatlarındaki düşüşe rağmen, ihracatımızı değer bazında %6,4 artırdık." dedi.

Dünya Makarna Günü Kutlaması

2023 yılı itibarıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği ve Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği, 25 Ekim Dünya Makarna Günü'nde ortak bir kutlama gerçekleştirdi. 1997'den bu yana Uluslararası Makarna Örgütü (IPO) tarafından kutlanan bu özel günde, Türkiye'nin sektörel hedefleri paylaşıldı.

Ayrıca, Tiryakioğlu, IPO'nun 2022 verilerine göre, dünya makarna pazarında Türkiye'nin payının miktar bazında %24,9'a yükseldiğini ifade etti. Türkiye, 1,25 milyon ton makarna ihraç ederek, İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, Türkiye'deki 25 makarna fabrikasının toplam üretim kapasitesinin 3 milyon ton olduğunu belirtti. Yıllık makarna üretiminin 2 milyon ton olduğunu, bunun 750 bin tonunun yurt içinde tüketildiğini kaydetti.

Göymen, "Türkiye'de bir kişi yıllık ortalama 8,5 kilogram makarna tüketirken, İtalya'da bu rakam 23 kilogramdır." diyerek makarnanın besleyiciliği ve pişirme kolaylığı gibi özellikleri sayesinde dünya genelinde makarna tüketiminin her yıl arttığını vurguladı.

Pazar Potansiyeli ve Hedefler

Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı, Türkiye'nin durum buğdayının anavatanı olması nedeniyle sektörde şanslı olduklarını ifade etti. Ayrıca, “'Türk Makarnası' imajını güçlendirerek, katma değerli ihracatı artırmalıyız. Bu sayede dünya pazarında daha fazla pay alabiliriz," dedi.

Türkiye'nin, gıda güvenliği açısından önemli ülkelerden biri olan Japonya'ya makarna ihraç ettiğini belirten Uysallı, kalite standartlarının yükseltilmesi gerektiğini belirtti. "Türk makarnasını, hak ettiği yere ulaştırabileceğimize eminiz," ifadeleriyle tamamladı.

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