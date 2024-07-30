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TÜVTÜRK'ten Vergi İddialarına Yanıt

TÜVTÜRK, vergi ödemelerini açıkladı ve söz konusu iddialara karşı yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:07
TÜVTÜRK'ten Vergi İddialarına Yanıt

TÜVTÜRK'ten Açıklama

TÜVTÜRK, bazı medya organlarında yer alan "TÜVTÜRK'ün vergi ödemediği" iddialarına yanıt verdi.

Kamuya Duyuru

TÜVTÜRK, yalan haberlerde bulunan herkes hakkında yasal yol açacağını belirtti.

Ödenen Vergiler

Kuruluş, araç muayene hizmetlerinden elde edilen gelirin %50'sinin doğrudan hazineye aktarıldığını ifade etti.

Ödemeler Detayları:
  • Devlet Payı (2023): 6,51 milyar lira
  • KDV: 1,83 milyar lira
  • Kurumlar Vergisi: 482 milyon lira
  • Gelir Vergileri ve SGK Primleri: 278,57 milyon lira

Bunların yanı sıra, TÜVTÜRK'ün Türkiye genelindeki 42 iş ortağının da kendi vergi ve SGK mükellefiyetleri bulunmaktadır.

TÜVTÜRK, kamuoyunu bilgilendirerek bu haberler karşısında yasal süreç başlatacaklarını vurguladı.

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