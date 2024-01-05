Ucuza arsa almak için son fırsat! Milli Emlak öyle bir fiyat koydu ki: Telefon parasına satacak

Arsa sahibi olma hayali artık daha ulaşılabilir! Enflasyon ve yaşanan ekonomik zorluklar, konut ve arsa fiyatlarını yükseltiyor, ancak Milli Emlak'ın satışa sunduğu arsalar, piyasa koşullarının altında cazip fiyatlarla karşımıza çıkıyor.

Enflasyon ve ekonomik zorluklar nedeniyle konut ve arsa fiyatlarındaki artış, yatırım yapmayı zorlaştırıyor. Fakat Milli Emlak tarafından satışa sunulan bazı arsalar, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Özellikle Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir arazi, sürpriz bir şekilde sadece 20 bin TL gibi uygun bir fiyatla satışa çıkarıldı. 4 Ocak'ta saat 10.20'de düzenlenecek arsa ihalesinde, en yüksek teklifi veren kişi bu arsanın sahibi olacak.

Bahsedilen arsa, Polatlı ilçesinin Delice Mahallesi'nde konumlanıyor. 1.000 metrekare büyüklüğündeki bu tarla vasfındaki arsa, Ankara-Eskişehir karayoluna sadece 1 kilometre mesafede bulunuyor.

Milli Emlak ihalelerinde arsa sahibi olanlara, elde edilen taşınmaz için 5 yıl boyunca emlak vergisi ve KDV muafiyeti gibi avantajlar sağlanmaktadır.

İhale şartnamesi ve diğer detaylar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan milliemlak.gov.tr adresinden temin edilebilir.





İhalelere iştirak etmek isteyenlerin dikkate alması icap eden bazı temel hususlar mevcuttur. İlk olarak, ihale şartnamelerinin titizlikle gözden geçirilmesi önemlidir. Şartnameler içerisinde, ihale konusu taşınmazın özellikleri, ihale tarihi ve saati, ihale usulü ve diğer kritik bilgiler ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Şartnameleri incelendikten sonra, ihaleye katılım ücretinin ödenmesi gereklidir. İhaleye katılım ücreti, ihale konusu taşınmazın değerinin yüzde 2'sini temsil eder. Katılım ücretinin ödenmesinden sonra, ihale günü ve saatinde iştirak etmek gereklidir. İhale, genellikle açık artırma yöntemiyle düzenlenir ve en yüksek teklifi veren kişi taşınmazın sahibi olur. Geçerli teklifler, ihale komisyonu tarafından belirlenir. İhaleye katılım için gerçek veya tüzel kişi olma şartı vardır. Tüzel kişilerin ihaleye katılmak için temsil yetkisine sahip kişiler, kimlik belgeleri ve yetki belgelerini ihale esnasında sunmalıdır. İhaleye katılmak için teminat da yatırılmalıdır ki bu miktar, ihale konusu taşınmazın değerinin yüzde 10'u kadardır. İhalelere iştirak etmek isteyen vatandaşlar, ihale şartnamelerini titizlikle inceleyerek ve diğer gerekli şartları yerine getirerek ihalelere katılabilirler. Bu fırsatlar, arsa sahibi olma arzusunda olanlara ekonomik bir seçenek sunmaktadır.