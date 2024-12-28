Üreticilere 3,1 Milyar Lira Hububat Desteği Sağlandı

3,1 Milyar Lira Destek Ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki üreticilere yönelik ciddi bir destek açıklaması yaptı. Hububat desteği kapsamında, bu dört ildeki üreticilerin hesaplarına toplamda 3 milyar 121 milyon 61 bin 894 lira aktarıldığını duyurdu.

Sosyal Medya Üzerinden Duyuruldu

Bakan Yumaklı, bu ödemelere ilişkin detayları sosyal medya platformu X'ten paylaştı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerimizde hububat desteği kapsamında toplam 3 milyar 121 milyon 61 bin 894 lira ödemeyi üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun."

Bu destek ödemeleri, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.