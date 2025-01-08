Yum! Brands Türkiye'de Franchise Anlaşmasını Feshetti: İş Gıda Açıklama Yaptı

Yum! Brands Türkiye'deki Restoranlarıyla İş Gıda'nın Anlaşmasını Sonlandırdı

ABD merkezli Yum! Brands, Türkiye'deki KFC ve Pizza Hut restoranlarının işletmecisi İş Gıda ile olan franchise anlaşmasını sonlandırdığını duyurdu. Bu kararın, 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkilediği belirtilirken, Yum! Brands'in kararına gerekçe olarak İş Gıda'nın kalite standartlarını karşılayamaması gösterildi.

İş Gıda’nın Açıklaması

İş Gıda, KFC markasını 2020 ve Pizza Hut'ı 2022 yılında bünyesine kattığını, bu süre zarfında restoran sayısını %300 büyüterek 537'ye çıkardığını açıkladı. Şirket, bu başarı ile Yum! Brands Global tarafından Yum! Büyüme Ortağı Ödülü ile ödüllendirildiğini belirtti. Ayrıca, tüm restoranların global operasyonel standartlara uygunluğunun, Yum! Brands onaylı bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarımızın kalite standartlarını karşıladığı için faaliyetlerimize aralıksız olarak devam ediyoruz" ifadesi dikkat çekti. Ayrıca, Yum! Brands tarafından finansal kaygılarla, acele bir değerlendirme sonucunda alınan bu tek taraflı fesih kararına ilişkin sürecin devam ettiği bildirildi.