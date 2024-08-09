Yurt Dışına Çıkacaklar İçin Yeni Harç Düzenlemesi

Yurt Dışına Çıkacaklar için Harç Düzenlemesi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 12 Ağustos 2024 tarihinden itibaren uygulanacak olan 500 liralık yurt dışı çıkış harcının önceden ödenmesini sağlamış durumda. Seyahat tarihinin belirtildiği takdirde, bu harç ödemesi 12 Ağustos'tan önce gerçekleştirilebilecektir.

Ödeme Bilgileri

Yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yurt dışına çıkacak olan vatandaşların sınır kapılarında sorun yaşamamaları için harç ödemelerini zamanında yapmaları gerektiği vurgulandı. Bu tarihten itibaren yapılacak olan yurt dışı çıkışları için vergi dairelerinden veya Dijital Vergi Dairesi'nin dijital.gib.gov.tr adresi üzerinden, seyahat tarihi belirtilerek 500 lira tutarındaki harç ödemesi yapılabilecektir.

Sonuç

Vatandaşların daha rahat ve sorunsuz bir seyahat gerçekleştirmeleri amacıyla başlatılan bu uygulama, yurt dışında bulunacaklar için büyük önem taşıyor. Seyahat planlarınızı yaparken bu harç ödemesini göz önünde bulundurmayı unutmayın.