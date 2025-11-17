10-16 Kasım 2025: Muğla Jandarması 59 Zanlıyı Yakalandı, 17 Tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı 10-16 Kasım 2025 operasyonu sonuçları

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Kasım 2025 tarihleri arasında yürüttükleri kapsamlı denetim ve operasyonlarla asayişi sağlamaya devam etti. Bir haftalık çalışmada toplam 59 aranan şahıs yakalandı, bunlardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İcra edilen faaliyetler kapsamında ekipler 3.681 devriye gerçekleştirdi. Bu devriyeler sırasında toplam 42.608 şahıs ve 19.260 araç üzerinde kontrol yapıldı. Kontroller sırasında arandığı tespit edilen şahıslar tek tek yakalandı.

Suç dağılımı

Yakalanan 59 şahsın suç dağılımı şu şekilde kaydedildi: Dolandırıcılıktan 7 kişi, Hırsızlık 4 kişi, Kaçakçılık 6 kişi, Uyuşturucu Madde Suçlarından 4 kişi ve Diğer Suçlar 38 kişi. Bu şahıslardan 17'si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

JASAT’tan kritik yakalamalar

Jandarma Dedektifleri (JASAT) de özel çalışmalarıyla aranan şahısların peşini bırakmadı. JASAT tarafından hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalandı; adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde alınan sıkı tedbirler ve aralıksız denetimlerin meyvesini verdi. Açıklanan verilere göre Kasten Yaralama, Oto Hırsızlığı, Hakaret ve Mala Zarar Verme suçlarında belirgin bir azalma kaydedildi.

Muğla Jandarması, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

MUĞLA JANDARMASI'NDAN BİR HAFTADA 59 ZANLIYA GÖZALTI