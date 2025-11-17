10-16 Kasım 2025: Muğla Jandarması 59 Zanlıyı Yakalandı, 17 Tutuklama

10-16 Kasım 2025'te Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonlarında 59 aranan şahıs yakalandı, 17'si tutuklandı; 3.681 devriye, 42.608 kişi ve 19.260 araç kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 10:57
10-16 Kasım 2025: Muğla Jandarması 59 Zanlıyı Yakalandı, 17 Tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı 10-16 Kasım 2025 operasyonu sonuçları

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Kasım 2025 tarihleri arasında yürüttükleri kapsamlı denetim ve operasyonlarla asayişi sağlamaya devam etti. Bir haftalık çalışmada toplam 59 aranan şahıs yakalandı, bunlardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İcra edilen faaliyetler kapsamında ekipler 3.681 devriye gerçekleştirdi. Bu devriyeler sırasında toplam 42.608 şahıs ve 19.260 araç üzerinde kontrol yapıldı. Kontroller sırasında arandığı tespit edilen şahıslar tek tek yakalandı.

Suç dağılımı

Yakalanan 59 şahsın suç dağılımı şu şekilde kaydedildi: Dolandırıcılıktan 7 kişi, Hırsızlık 4 kişi, Kaçakçılık 6 kişi, Uyuşturucu Madde Suçlarından 4 kişi ve Diğer Suçlar 38 kişi. Bu şahıslardan 17'si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

JASAT’tan kritik yakalamalar

Jandarma Dedektifleri (JASAT) de özel çalışmalarıyla aranan şahısların peşini bırakmadı. JASAT tarafından hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalandı; adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde alınan sıkı tedbirler ve aralıksız denetimlerin meyvesini verdi. Açıklanan verilere göre Kasten Yaralama, Oto Hırsızlığı, Hakaret ve Mala Zarar Verme suçlarında belirgin bir azalma kaydedildi.

Muğla Jandarması, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

MUĞLA JANDARMASI'NDAN BİR HAFTADA 59 ZANLIYA GÖZALTI

MUĞLA JANDARMASI'NDAN BİR HAFTADA 59 ZANLIYA GÖZALTI

MUĞLA JANDARMASI'NDAN BİR HAFTADA 59 ZANLIYA GÖZALTI

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gabar’da Gençlere Enerji Dersi: ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ Hedefi
2
Sapanca'da Otomobille Çarpışan Motosiklet Alev Topuna Döndü: 1’i Ağır, 2 Yaralı
3
Kocasinan'da Sinan Kütüphaneleriyle Eğitim Hamlesi — Ahmet Çolakbayrakdar
4
Bel Ağrısına Karşı Uzmandan 10 Tavsiye — Uzm. Dr. Göksel Çelebi
5
AKİB'den Kayseri Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a Teşekkür
6
Ümit Keçik'e ABD Eğitim Daveti: 11 Yaşındaki Dahinin Sırrı 'Günde 1 Kitap'
7
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı