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10 ilde Sibergöz-22 operasyonu: Telegram'da çocukların müstehcen görüntülerini satanlar yakalandı

Telegram uygulamasında çocukların cinsel içerikli görüntülerinin para ile satıldığı ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, bu duruma müdahale etti. Kayseri merkezli operasyonda, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van illerinde 15 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 14:30
10 ilde Sibergöz-22 operasyonu: Telegram'da çocukların müstehcen görüntülerini satanlar yakalandı

Sibergöz-22 adlı operasyonla, çevrim içi çocuk istismarı ve tacizine karşı mücadele edildi. Kayseri merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sonucu duyurdu.

Çocukları korumak en hassas konularımızdan biri, dedi Yerlikaya. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kara Vatan gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7/24 görevde️." diye ekledi.

Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizine karşı mücadele eden Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bakan Yerlikaya’nın talimatıyla, çocuklara yönelik müstehcen içerikleri yurda getirme, yayma, satma, saklama, elde etme ve izleme suçlarını engellemek için, Kayseri başta olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van illerinde aynı anda operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yerlikaya, çocuklara ait müstehcen görüntülerin Telegram adlı mesajlaşma uygulamasında para ile satıldığını ve ödemelerin farklı yollarla yapıldığını belirtti. Yerlikaya, bu suçlara karışan 15 kişinin operasyonlar sonucunda gözaltına alındığını ve çok miktarda dijital malzemenin ele geçirildiğini söyledi. Yerlikaya, operasyonlarda başarı gösteren emniyet güçlerine teşekkür etti.

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