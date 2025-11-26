12. Hafta Muayenesi: Anne ve Bebek Sağlığı İçin Kritik Kontrol

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gonca Göksu Bulgan, gebeliğin 12. haftasında yapılan muayenenin anne ve bebek sağlığı açısından taşıdığı hayati önemi vurguladı.

Neden 12. hafta önemli?

Gebeliğin ilk trimesterinin sonuna denk gelen 12. hafta muayenesi, bebeğin gelişiminin detaylı olarak değerlendirildiği ve olası risklerin erken dönemde tespit edildiği en önemli kontrol aşamalarından biridir. Op. Dr. Gonca Göksu Bulgan, 'Bebekteki yapısal gelişim ilk kez detaylı değerlendirilir' dedi.

Hangi incelemeler yapılır?

Bu haftada ultrason ile baş-popo uzunluğu (CRL), ense kalınlığı (NT), burun kemiği varlığı, karın duvarı kapanması ve kol-bacak gelişimi gibi temel anatomik yapılar ayrıntılı şekilde incelenir. 'Bu hafta, bebeğin organ gelişiminin önemli bir bölümü değerlendirilerek ilk ayrıntılı muayenesi yapılır, organ gelişimi ise ilerleyen haftalarda da devam eder' ifadelerini kullandı.

Kan testleri ve NIPT

İkili tarama kapsamında anne kanından alınan biyokimyasal değerlerle risk analizi yapılır. Op. Dr. Bulgan, gerekli durumlarda Fetal DNA Testi (NIPT)'nin önerilebileceğini belirterek şu açıklamayı yaptı: 'Hafta muayenesi kapsamında yapılan ikili tarama testi ile anne kanından alınan biyokimyasal değerler değerlendirilir. Down sendromu (Trizomi 21), Edwards sendromu (Trizomi 18), Patau sendromu (Trizomi 13) gibi genetik riskler yüzdesel olarak hesaplanabilir. Fetal DNA Testi (NIPT) ile daha hassas tarama imkanı. Anne kanından elde edilen serbest fetal DNA’nın analizine dayanan bu test, kromozomal anomaliler için oldukça yüksek doğruluk oranına sahiptir.'

Anne sağlığı da ayrıntılı değerlendiriliyor

Bulgan, 12. hafta kontrolünün sadece bebeğe yönelik olmadığını; annenin sağlık durumunun da kapsamlı şekilde ele alındığını vurguladı: 'NIPT ile başta: Trizomi 21 (Down sendromu), Trizomi 18 (Edwards sendromu), Trizomi 13 (Patau sendromu) olmak üzere bazı cinsiyet kromozomu anomalilerine yönelik risk düzeyi de belirlenebiliyor. Kan basıncı, tiroit fonksiyonları, hemoglobin düzeyi, gebelik diyabeti için erken riskler gibi birçok parametre bu süreçte değerlendiriliyor.'

Erken teşhis gebeliğin seyrini değiştirebilir

Op. Dr. Gonca Göksu Bulgan, 12. hafta muayenesinin atlanmaması gerektiğini vurgulayarak, 'Bu dönemde tespit edilen bazı riskler, zamanında müdahale edildiğinde gebeliğin gidişatını olumlu yönde değiştirir. Bu nedenle tüm anne adaylarının 11-14 hafta aralığındaki kontrolünü mutlaka yaptırmasını öneriyoruz' dedi.

