13 Ülkeden 40 Genç Diyarbakır'da — Erasmus+ Ziyareti

Erasmus+ Şiddetsiz Tartışma Modelleri Eğitimi Projesi kapsamında AB'ye üye 13 ülkeden gelen 40 genç Diyarbakır'ı gezdi ve Yenişehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:51
Uluslararası Gençlik İnisiyatifi Derneği'nin yürüttüğü Erasmus+ Şiddetsiz Tartışma Modelleri Eğitimi Projesi kapsamında AB'ye üye 13 ülkeden gelen 40 genç, Diyarbakır'ı ziyaret etti.

Ziyaret ve İnceleme

Katılımcılar kentteki tarihi ve kültürel alanları gezerek bölgenin sosyal ve kültürel dokusunu yerinde tanıma fırsatı buldu. Gezi programı, gençlerin yerel yaşamla doğrudan etkileşim kurmasını ve deneyim paylaşımını amaçladı.

Belediye Ziyareti

Program kapsamında gençler daha sonra Yenişehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye yetkilileri, yürütülen projeler ve hizmetler hakkında bilgi verdi. Ziyaret, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

