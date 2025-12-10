DOLAR
Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

MHP'li İsmail Özdemir'in TBMM'ye sunduğu teklif, üniversite öğrencilerine fiyat ve marka sınırlaması olmadan ÖTV muafiyeti getiriyor; cihazlar iki yıl satılamayacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:44
Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Öğrencilere ÖTV'siz Telefon ve Bilgisayar Teklifi TBMM'ye Sunuldu

Üniversite öğrencilerine yönelik ÖTV muafiyeti getiren kanun teklifi, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin Meclis komisyonlarında görüşüldükten sonra Genel Kurul'da kabul edilmesi gerekiyor.

Fiyat ve Marka Sınırı Kaldırılıyor

Teklife göre yükseköğretim öğrencileri, bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımlarında 9.500 TL gibi tavan fiyatına ya da menşei kısıtlamasına tabi tutulmayacak. Eğer teklif yasalaşırsa öğrenciler Apple, Samsung, Huawei gibi markaların üst segment modellerine de sadece vergisiz fiyatını ödeyerek sahip olabilecek.

Suistimallere Karşı 2 Yıl Satılamaz Şartı

Teklifin ruhsat metninde, muafiyetten kaynaklanabilecek suistimallerin önüne geçmek amacıyla önemli bir düzenleme yer alıyor: Vergi muafiyetinden yararlanarak cihaz satın alan öğrenciler, bu cihazları iki yıl süreyle satamayacak veya devredemeyecek.

Yasalaşma Süreci Nasıl İşleyecek?

Yasalaşma Süreci Nasıl İşleyecek?

Teklifin yasalaşması için izlenecek prosedür şu şekilde açıklanıyor:

- Teklif ilk olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilecek.

- Komisyonda kabul edilmesi halinde TBMM Genel Kurulu'na gelecek.

- Genel Kurul'da milletvekillerinin oylamasına sunulacak; kabul edilmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Mevcut ÖTV Oranları ve Etkisi

Mevcut vergi uygulamasında, vergisiz fiyatı belirli bir tutarın üzerinde olan telefonlar için yüzde 50 oranında ÖTV uygulanıyor. Buna KDV ve diğer yasal kesintiler eklendiğinde öğrenciler cihaz fiyatının önemli bir kısmını vergi olarak ödüyor. Teklif yasalaşırsa, sınırsız muafiyet sayesinde öğrencilerin yeni nesil teknolojilere erişim maliyeti belirgin şekilde azalacak.

Not: Teklifin içerdiği hükümler Meclis görüşmelerinin ve oylamalarının sonuçlarına bağlı olarak değişebilir.

