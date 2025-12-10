DOLAR
Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

GETAD (Vatandaşlık Maaşı) pilot uygulaması 2026'da başlayacak; 2027'de tüm Türkiye'de yürürlüğe girecek. Sistem hane gelirini belirlenen eşiğe tamamlayacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:47
Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde kamuoyunda "Vatandaşlık Maaşı" olarak anılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için takvimi ve hedefleri açıkladı.

GETAD nedir?

GETAD, hane gelirinin belirlenen bir eşiğin altında kalması halinde aradaki farkın devlet tarafından tamamlanmasını öngören yeni bir sosyal yardım modelidir. Amaç, düşük gelirli ailelerin gelirlerini asgari düzeye taşıyarak sosyal güvenliği güçlendirmektir.

Pilot ve yaygınlaştırma takvimi

2026 yılında belirlenen birkaç ilde pilot uygulama başlatılacak; elde edilecek veriler doğrultusunda 2027 yılında sistem tüm Türkiye'de hayata geçirilecek.

Kim ne kadar alacak? — SGK Uzmanı Tarkan Zengin'in açıklaması

SGK Uzmanı Tarkan Zengin, sistemin işleyişinin hane gelir eşiğine göre belirleneceğini söyledi. Devlet, yoksulluk sınırı ve asgari ücret verilerini baz alarak bir Hane Gelir Eşiği tespit edecek; hanenin geliri bu eşğin altındaysa aradaki fark Tamamlayıcı Gelir olarak yatırılacak. Düzenlemenin, destek sağlarken aynı zamanda çalışma isteğini azaltmayacak şekilde tasarlandığı vurgulandı.

Gelir testinde asgari ücret detayı

Mevcut uygulamalarda olduğu gibi kişi başı gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şeklindeki kriter, GETAD kapsamında revize edilerek daha kapsayıcı bir eşik değer modeline dönüştürülecek.

Mevcut desteklerin entegrasyonu

GETAD ile birlikte, parçalı olarak verilen yardımlar tek çatı altında toplanacak. Daha önce uygulanan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 12 ay verilen düzenli nakdi destek, elektrik tüketim desteği ve çocuk bileşeni ile sağlanan yardımlar; ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Doğalgaz Tüketim Desteği ve Ulusal Hane Ziyaret Programı gibi projelerin hedefi olan nokta atışı destek mekanizmaları, GETAD kapsamında uyumlandırılacak.

