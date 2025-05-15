13. Uluslararası Fetih Kupası Tanıtımı Yapıldı

13. Uluslararası Fetih Kupası Tanıtımı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek olan 13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı, Yedikule Hisarı Fatih Mescidi önünde gerçekleştirildi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat gibi önemli isimler katıldı.

Bakan Ersoy'un Açıklamaları

Bakan Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, bu organizasyonun tarihin önemli sembollerini yaşatmak ve geçmişi günümüze taşımak adına büyük bir önem taşıdığını belirtti. “İstanbul'un fethinin yıl dönümünde, başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.” dedi. Ersoy, Okçular Vakfı'nın geleneksel sporları tanıtma ve yaşatma konusundaki çabalarının altını çizdi.

Fatih Belediye Başkanı'nın Mesajı

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Fetih Kupası, İstanbul'un fethinin hatırasını yaşatmayı amaçlıyor.” ifadelerini kullandı. Mayıs ayının fetih ayı olduğunu vurgulayan Turan, “Fethin 572. yıl dönümünü idrak ediyoruz.” dedi. Ayrıca, gençlerin ata sporlarına olan ilgisini artıran Okçular Vakfı'na teşekkür etti.

THY'nin Destek Vurgusu

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY'nin her alanda sporculara destek olmaya devam edeceğine dikkat çekerek, “Kültürün ve medeniyetin doğduğu bu toprakları diğer medeniyetlere bağlayarak bir misyon üstleneceğiz.” dedi.

Toplantı, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. 26-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 13. Uluslararası Fetih Kupası, 43 ülkeden 710 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenecek 13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Yedikule Hisarı Fatih Mescidi'nde gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 4), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 4), İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 2), Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan (sağda), Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan (sağ 3), Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş (sol 3), Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz (solda) ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 2) katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenecek 13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Yedikule Hisarı Fatih Mescidi'nde gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 4), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 4), İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 2), Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan (sağda), Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan (sağ 3), Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş (sol 3), Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz (solda) ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat (sol 2) katıldı.