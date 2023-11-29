15 İlde Eş Zamanlı Operasyon: “SİBERGÖZ-9” Operasyonu ile 37 Şüpheli Yakalandı!

“SİBERGÖZ-9” operasyonu ile 37 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eş zamanlı yapılan operasyon ile 15 ilde baskınlar gerçekleştiğini duyurdu.

15 İlde Eş Zamanlı Operasyon: “SİBERGÖZ-9” Operasyonu ile 37 Şüpheli Yakalandı!
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, örgüte üye olmak" suçlarına yönelik “SİBERGÖZ-9” operasyonunun gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya 15 ilde gerçekleşen operasyon ile 37 şüphelinin göz altına alındığını belirtti. 

operasyon

 

Sosyal medyada X paylaşım platformu üzerinden yaptığı açıklama ile "Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-9” operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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