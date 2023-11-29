15 İlde Eş Zamanlı Operasyon: “SİBERGÖZ-9” Operasyonu ile 37 Şüpheli Yakalandı!
“SİBERGÖZ-9” operasyonu ile 37 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eş zamanlı yapılan operasyon ile 15 ilde baskınlar gerçekleştiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, örgüte üye olmak" suçlarına yönelik “SİBERGÖZ-9” operasyonunun gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya 15 ilde gerçekleşen operasyon ile 37 şüphelinin göz altına alındığını belirtti.
Sosyal medyada X paylaşım platformu üzerinden yaptığı açıklama ile "Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-9” operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.