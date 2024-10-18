15. Kültür Turizm ve Medeniyet Kongresi Bitlis'te Gerçekleşti

Bitlis Eren Üniversitesi, 15. Kültür Turizm ve Medeniyet Kongresini düzenleyerek önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kongre, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti ve 23 ülkeden 500 akademisyen katıldı.

Vali Karakaya'nın Açılış Konuşması

Kongrenin açılışında konuşma yapan Vali Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesinin turizm alanındaki ihtisas özelliğinin bölge için büyük önem taşıdığını ifade etti. Karakaya, turizmin, insanların yeni yerler keşfetme ve kültürel etkileşim sağlama isteği doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Ayrıca, Bitlis’in tarih ve kültürel zenginlikleriyle dolu olduğunu vurguladı:

"Gerçekten Bitlis, tarih, kültürel doku ve her alanda çok büyük zenginliklere sahip. Bu güzelliklerin işlenerek ortaya çıkarılması gerekiyor."

Belediye Başkanı Tanğlay'ın Yorumları

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yedi bin yıllık tarihi olan Bitlis’in birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktararak, "Turizmin gelişmesi için üniversitemize büyük görevler düşüyor. Belediye ve Valilik olarak turizm şirketlerinin rotasına Bitlis'i eklemek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bitlis'i hak ettiği yere taşıyacağız." diye konuştu.

Rektör Elmastaş'ın Değerlendirmesi

Kongre hakkında açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "500 katılımcı, 140 bildiri ile kongreye katıldı. 23 ülkeden uzmanlar ve kültür turizm alanındaki akademisyenler yer aldı. Bu etkinlik akademik açıdan oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Kongreye, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Fuat Eker başta olmak üzere çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.