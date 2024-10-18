DOLAR
34,24 -0,45%
EURO
37,2 -0,38%
ALTIN
2.977,82 -0,84%
BITCOIN
2.332.544,64 -1,74%

15. Kültür Turizm ve Medeniyet Kongresi Bitlis'te Gerçekleşti

Bitlis'te düzenlenen kongrede 23 ülkeden 500 akademisyen bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:45
15. Kültür Turizm ve Medeniyet Kongresi Bitlis'te Gerçekleşti

15. Kültür Turizm ve Medeniyet Kongresi Bitlis'te Gerçekleşti

Bitlis Eren Üniversitesi, 15. Kültür Turizm ve Medeniyet Kongresini düzenleyerek önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kongre, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti ve 23 ülkeden 500 akademisyen katıldı.

Vali Karakaya'nın Açılış Konuşması

Kongrenin açılışında konuşma yapan Vali Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesinin turizm alanındaki ihtisas özelliğinin bölge için büyük önem taşıdığını ifade etti. Karakaya, turizmin, insanların yeni yerler keşfetme ve kültürel etkileşim sağlama isteği doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Ayrıca, Bitlis’in tarih ve kültürel zenginlikleriyle dolu olduğunu vurguladı:

"Gerçekten Bitlis, tarih, kültürel doku ve her alanda çok büyük zenginliklere sahip. Bu güzelliklerin işlenerek ortaya çıkarılması gerekiyor."

Belediye Başkanı Tanğlay'ın Yorumları

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yedi bin yıllık tarihi olan Bitlis’in birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktararak, "Turizmin gelişmesi için üniversitemize büyük görevler düşüyor. Belediye ve Valilik olarak turizm şirketlerinin rotasına Bitlis'i eklemek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bitlis'i hak ettiği yere taşıyacağız." diye konuştu.

Rektör Elmastaş'ın Değerlendirmesi

Kongre hakkında açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "500 katılımcı, 140 bildiri ile kongreye katıldı. 23 ülkeden uzmanlar ve kültür turizm alanındaki akademisyenler yer aldı. Bu etkinlik akademik açıdan oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Kongreye, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Fuat Eker başta olmak üzere çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK'ten Yeni Gündüz Kuşağı Etik İlkeleri
2
Erdemli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Otomobil Dolandırıcılığında Üç Tutuklama
4
Ürdün Ordusu'ndan Sınır Geçişi İddialarına Yanıt
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Genel Kurulu'nda Metal Sanayisine Vurgu Yaptı
6
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan ile Görüştü
7
İsviçre Basını: İstabul'daki Müzakerelerde ABD ve İngiltere'nin Rolü

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor